Перехід України на євро: в НБУ зробили заяву щодо скасування гривні

Можливий вступ України до Європейського Союзу (ЄС) не призведе до автоматичної відмови від гривні. Тобто миттєвого переходу країни на євро не відбудеться. Проте зобов’язання здійснити такий перехід у майбутньому все ж буде взято.

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OBOZ.UA зібрав останні заяви представників НБУ щодо потенційної заміни національної валюти. Зокрема, перший заступник голови Нацбанку Сергій Миколачук раніше зазначав:

Підстави для такого переходу з’являться лише тоді, коли на це дасть згоду Європейський центральний банк.

Для цього Україні потрібно буде досягти конвергенції зі стандартами ЄС – тобто наблизити свої економічні та фінансові показники до європейських.

Сам процес буде тривалим – принаймні, до 2030 року він точно не завершиться.

Зі свого боку, заступник голови НБУ Володимир Лепушинський зазначив: розмірковувати про ризики приєднання країни до єврозони поки що передчасно. Адже спочатку Україна має вступити до ЄС.

Ба більше, визнав він, досвід багатьох країн Центрально-Східної Європи (ЦСЄ) свідчить, що країна з економічними викликами, які суттєво відрізняються від тих, що є в ЄС, потребує власної монетарної політики. Наприклад, Румунія, за його словами, "має проблеми з фіскальною дисципліною".

Річ у тім, зазначив він, що для країн Центральної та Східної Європи поза єврозоною, які вже значною мірою інтегровані в її ланцюги поставок і торгівлю, додаткові переваги від переходу на євро видаються обмеженими. А ось ризики – суттєвими.

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У контексті України ж, за його словами, цей баланс зараз ще більше зміщений у бік ризиків. Адже економіка країни постійно зазнає дуже специфічних військових шоків.

"Наша економіка зростатиме з низьких рівнів, що є наслідком війни. Допустити значне зростання інфляції за цього сценарію, яке поглинатиме частину доходів, навряд чи буде оптимальним вибором", – констатував Лепушинський.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас на 1 вересня загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках становила 1,76 трлн грн. Це на 9,6 млрд грн більше, ніж було в серпні. Лідером серед валют є гривня – сума вкладів у ній оцінюється в 1,157 трлн грн.

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