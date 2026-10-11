Перехід України на євро: в НБУ зробили заяву щодо скасування гривні

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
"Зараз не час послаблювати тиск на Росію": у Європі відреагували на рішення Трампа щодо російського дизеля"Зараз не час послаблювати тиск на Росію": у Європі відреагували на рішення Трампа щодо російського дизеляДональд ТрампУкраїні передали "рішучу вимогу" Трампа припинити удари по російських НПЗ – DW"Бо заважав спати": на Прикарпатті 18-річна матір забила до смерті семимісячного сина. Фото"Бо заважав спати": на Прикарпатті 18-річна матір забила до смерті семимісячного сина. ФотоРосія атакувала Одесу реактивними дронами, є пошкодження адмінбудівлі: усі подробиці. ФотоРосія атакувала Одесу реактивними дронами, є пошкодження адмінбудівлі: усі подробиці. Фото"Зеленський ніколи не укладає угод": Трамп заявив, що Україні настав час призначити нового лідера. Відео"Зеленський ніколи не укладає угод": Трамп заявив, що Україні настав час призначити нового лідера. Відео"Повна зрада": сенатори-демократи розкритикували угоду Трампа з Путіним щодо дизеля"Повна зрада": сенатори-демократи розкритикували угоду Трампа з Путіним щодо дизеляФутболіста збірної України вигнали з поля у чемпіонаті Англії. ВідеоФутболіста збірної України вигнали з поля у чемпіонаті Англії. Відео"Ми тут чужі": що бісить Магучіх, яку мрію чемпіонки здійснили Дорофєєва і Позитив і яку має принципову позицію щодо змагань"Ми тут чужі": що бісить Магучіх, яку мрію чемпіонки здійснили Дорофєєва і Позитив і яку має принципову позицію щодо змагань"Гостро переживає обстріли". Відомий український гімнаст-чемпіон відмовився залишатися в Україні та поїхав тренуватися до Німеччини"Гостро переживає обстріли". Відомий український гімнаст-чемпіон відмовився залишатися в Україні та поїхав тренуватися до НімеччиниНосять палестинські прапори і палять автобуси: масові протести школярів вийшли за межі Франції. ВідеоНосять палестинські прапори і палять автобуси: масові протести школярів вийшли за межі Франції. Відео

Перехід України на євро: в НБУ зробили заяву щодо скасування гривні

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
icon 84
Перехід України на євро: в НБУ зробили заяву щодо скасування гривні
Перехід України на євро: в НБУ зробили заяву щодо скасування гривні

Можливий вступ України до Європейського Союзу (ЄС) не призведе до автоматичної відмови від гривні. Тобто миттєвого переходу країни на євро не відбудеться. Проте зобов’язання здійснити такий перехід у майбутньому все ж буде взято.

OBOZ.UA зібрав останні заяви представників НБУ щодо потенційної заміни національної валюти. Зокрема, перший заступник голови Нацбанку Сергій Миколачук раніше зазначав:

  • Підстави для такого переходу з’являться лише тоді, коли на це дасть згоду Європейський центральний банк.
  • Для цього Україні потрібно буде досягти конвергенції зі стандартами ЄС – тобто наблизити свої економічні та фінансові показники до європейських.
  • Сам процес буде тривалим – принаймні, до 2030 року він точно не завершиться.

Зі свого боку, заступник голови НБУ Володимир Лепушинський зазначив: розмірковувати про ризики приєднання країни до єврозони поки що передчасно. Адже спочатку Україна має вступити до ЄС.

Читайте також
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
icon 438
Ціни в Україні різко змінились: яйця подорожчали майже на 44%
icon 438
Ціни в Україні різко змінились: яйця подорожчали майже на 44%
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 7,3 т.
Банки "готуються" продавати долари за новим курсом: що буде з валютою найближчими днями
icon 7,3 т.
Банки "готуються" продавати долари за новим курсом: що буде з валютою найближчими днями
Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
icon 1,6 т.
Такого не було вже рік: інфляція в Україні досягла двозначного рівня, основні продукти стрімко дорожчають
icon 1,6 т.
Такого не було вже рік: інфляція в Україні досягла двозначного рівня, основні продукти стрімко дорожчають

Ба більше, визнав він, досвід багатьох країн Центрально-Східної Європи (ЦСЄ) свідчить, що країна з економічними викликами, які суттєво відрізняються від тих, що є в ЄС, потребує власної монетарної політики. Наприклад, Румунія, за його словами, "має проблеми з фіскальною дисципліною".

Річ у тім, зазначив він, що для країн Центральної та Східної Європи поза єврозоною, які вже значною мірою інтегровані в її ланцюги поставок і торгівлю, додаткові переваги від переходу на євро видаються обмеженими. А ось ризики – суттєвими.

У контексті України ж, за його словами, цей баланс зараз ще більше зміщений у бік ризиків. Адже економіка країни постійно зазнає дуже специфічних військових шоків.

"Наша економіка зростатиме з низьких рівнів, що є наслідком війни. Допустити значне зростання інфляції за цього сценарію, яке поглинатиме частину доходів, навряд чи буде оптимальним вибором", – констатував Лепушинський.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас на 1 вересня загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках становила 1,76 трлн грн. Це на 9,6 млрд грн більше, ніж було в серпні. Лідером серед валют є гривня – сума вкладів у ній оцінюється в 1,157 трлн грн.

Схожі теми
УкраїнагривняНаціональний банк України (НБУ)євровалютний ринокоперації з валютою
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись