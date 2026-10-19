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"Пекельні" санкції проти РФ відклали на 60 днів: в США пояснили рішення Трампа

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
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"Пекельні" санкції проти РФ відклали на 60 днів: в США пояснили рішення Трампа
Президент США Дональд Трамп

Попри те, що США тимчасово звільнили російського експорту від "пекельних" санкцій та мит в межах "закону Грема", остаточного рішення з цього приводу президент США Дональд Трамп ще не ухвалив. Санкційна пауза триватиме 60 днів – цей час Білий дім використає для оцінки економічних наслідків.

Про це повідомляє Reuters. У дописі на своїй платформі Truth Social Трамп пояснив, що його дії спрямовані на те, аби уникнути кроків, які "безглуздо відштовхнуть Росію від столу переговорів".

"Гадаю, президент хоче використати ці 60 днів, щоб проаналізувати, як запровадження санкцій та мит вплине на глобальну та безпосередньо американську економіку", – заявив Рубіо.

Він також виступив на захист окремої угоди між США та Росією щодо збільшення постачань дизельного пального на світові ринки. Мета угоди – збити ціни на пальне, які стрімко зросли через війну з Іраном та перебої в постачанні енергоносіїв.

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"Це дизельне пальне все одно було б продане так чи інакше. Єдина різниця – скільки з нього отримають Сполучені Штати", – переконує Рубіо.

За його словами, угода про дизпаливо та пауза в санкціях відображають складність одночасного управління конфліктами на Близькому Сході та в Україні, які стикаються між собою та дестабілізують світові енергетичні ринки.

Що передувало

16 жовтня Трамп підписав указ про тимчасове незастосування ключових санкцій та мит у межах так званого "Закону Грема", який через його широку дію отримав назали "пекельними санкціями). Цей документ був підписаний минулого місяця під тиском законодавців, які вимагали посилити тиск на Москву через її війну проти України.

Заходи, які мали набрати чинності вже цього тижня (тобто з 19 жовтня), передбачають мита на російські товари та санкції проти країн, що купують російську енергоресурси. Указ відтермінував їхнє запровадження без зазначення точних строків.

П'ятничний указ Трампа викликав гостру критику з боку президента України Володимира Зеленського, який застеріг, що такі дії лише заохотять російського диктатора Володимира Путіна та затягнуть війну.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, міністр енергетики США Кріс Райт назвав дизельну угоду "пряником, аби спробувати припинити війну, а не економічним рятувальним кругом" для РФ. Dsy стверджує, що Російській Федерації нібито доведеться закінчити повномасштабне вторгнення в Україну, щоб мати достатньо нафтопродуктів для продажу.

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