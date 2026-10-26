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Обмінники "відмовились" від старого курсу: як переписали вартість долара

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
357
Банкноти долара США. Ілюстративне фото
Обмінники "відмовилися" від старого курсу. Джерело: Pixabay/SLPix

За вихідні в українських обмінниках помітно переписали курс готівкового долара. Ополудні понеділка 26 жовтня вони продають його в середньому по 44,9 грн, а купують по 45,9 грн. Це на 2 коп. нижче під час купівлі, але на 39 коп. вище під час продажу, ніж було ввечері п’ятниці 23 числа.

Зміни відбулися і в банках. Там вартість готівкової валюти визначили на рівні в середньому 45,07/45,67 грн (купівля/продаж). Це:

  • на 17 коп. вище під час купівлі;
  • на 23 коп. під час продажу.
Курс долара в українських банках

Курс долара в українських банках. Джерело: "Минфин"

Загалом великі установи продають валюту по 45,65-45,8 грн. Зокрема:

  • ПриватБанк – 45,7 грн;
  • Сенс Банк – 45,75 грн;
  • ПУМБ – 45,8 грн;
  • Універсал Банк – 45,7 грн;
  • Райффайзен Банк – 45,65 грн;
  • Укрсиббанк – 45,7 грн;
  • А-банк – 45,7 грн.
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Купують же вони її по 45,05-45,2 грн. Так:

  • ПриватБанк – 45,1 грн;
  • Сенс Банк – 45,05 грн;
  • ПУМБ – 45,2 грн;
  • Універсал Банк – 45,2 грн;
  • Райффайзен Банк – 45,1 грн;
  • Укрсиббанк – 45,1 грн;
  • А-банк – 45 грн.

Слід враховувати, що наведені значення можуть відрізнятися від фактичного курсу в банках. Там можуть стягувати додаткову комісію.

В українських обмінниках помітно переписали курс готівкового долара

В українських обмінниках помітно переписали курс готівкового долара. Джерело: finance.ua

Прогноз курсу долара на тиждень

Загалом же, розповів OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий, в українських банках та обмінниках очікується помітна зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, 1 листопада вартість валюти в них перебуватиме в межах 44,8-45,5 грн. Таким чином, до кінця тижня і в банках, і в обмінниках очікується зниження курсу і купівлі, і продажу.

При цьому підкреслюється, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в колишніх межах. Зокрема:

  • до 0,5–0,6 грн у банках;
  • до 0,6–1 грн у обмінних пунктах.

При цьому, підкреслюється, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в колишніх межах. Зокрема:

  • до 0,5-0,6 грн у банках;
  • до 0,6-1 грн в обмінниках.

"Найближчий тиждень стане радше перевіркою очікувань, ніж початком нового курсового циклу. Рішення щодо облікової ставки може вплинути на настрої учасників ринку, але основним чинником стабільності залишатиметься здатність НБУ покривати структурний дефіцит валюти. І поки цей механізм працює, гривня матиме достатньо опори, щоб витримувати навіть досить сильний зовнішній тиск", – розповів банкір.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у банківському секторі вважають, що гривневі депозити є одним із доступних інструментів збереження вартості грошей. Адже максимальні ставки за окремими програмами можуть сягати 17,5% річних, а з урахуванням оподаткування депозитних відсотків за ставкою 23% фактична номінальна дохідність такого вкладу становить близько 13,5% річних. Водночас, якщо за рік інфляція становитиме 10%, така дохідність дасть змогу не лише компенсувати зростання цін, а й отримати певний реальний дохід.

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