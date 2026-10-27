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Новий кредит Україні розколов ЄС: які країни відмовились давати гроші і чим це загрожує

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
11,6 т.
Ілюстрація - Петер Мадяр і Роберт Фіцо
Словаччина, Угорщина і Чехія відмовляються доєднуватися до нової кредитної програми ЄС. Джерело: 444.hu

Уряди Угорщини, Чехії та Словаччини відмовляються брати участь у наданні фінансових гарантій під нову позику у 45 млрд євро, яку Європейський Союз збирається виділити Україні у 2027 році. Якщо в ЄС не зможуть переконати їх виступити єдиним фронтом на підтримку України, для цих країн можуть зробити виключення.

Про це повідомляє Die Welt. Така позиція обурила німецьких політиків, оскільки вказані країни отримують суттєві дотації з Фонду згуртування.

"Цей абсурд укотре демонструє, наскільки відірваними від реальності є деякі країни щодо бюджету ЄС. Як хтось може всерйоз вважати, що наші платники податків готові перерахувати хоча б на один євро більше з фондів згуртування тим, хто відмовляється брати участь у відсічі найбільшій загрозі безпеці для нас усіх? У разі проїзду "зайцем" жодної згуртованості бути не може", – заявив високопоставлений німецький дипломат.

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Фонди згуртування (Kohäsionsmittel) – це цільові дотації ЄС для вирівнювання економічного та соціального розвитку регіонів

Структура нового пакета допомоги

Загалом дефіцит зовнішнього фінансування України у 2027 році оцінюється у 70 млрд євро. Партнери пропонують розділити цю позику:

  • близько 25 млрд євро мають забезпечити міжнародні партнери поза межами Євросоюзу (зокрема Канада та Японія).
  • до 45 млрд євро становить макрофінансова частка країн Євросоюзу у формі кредитного пакета.

Угорщина, Чехія та Словаччина прагнуть отримати для себе виняток від надання гарантій, аналогічні тим, що застосовувалися під час формування попередньої позики на 90 млрд євро на 2026-2027 роки. Хоча механізм передбачає потенційне погашення боргу за рахунок доходів від заморожених російських суверенних активів, країни ЄС досі остаточно не узгодили цей інструмент .

Блокування цього питання трьома країнами вже ускладнило ширший переговорний процес щодо формування майбутнього загального бюджету ЄС.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, минулого тижня аналогічну заяву зробив прем'єр-міністр країни Болгарії Румен Радєв. Він зазначив, що його країна приєднається до низки тих, хто відмовляється від фінансової участі у новому пакеті підтримки України, оскільки війна виснажила економіку його країни та створила соціальну напругу.

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