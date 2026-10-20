"Не скасування санкцій, а легалізація": у Трампа придумали, як дозволити працювати частині танкерів тіньового флоту РФ та Ірану

Адміністрація президента США Дональда Трампа надає дозвіл на продаж нафтових танкерів, що перебувають під санкціями, з метою надати цим суднам можливість легально перевозити нафту. Міністр енергетики Сполучених Штатів Кріс Райт назвав цей процес легалізацією, заперечивши скасування санкцій.

Відео дня

Про це Райт сказав у понеділок, 19 жовтня, на заході Citadel Securities у Нью-Йорку. Його цитує Bloomberg.

За словами міністра, адміністрація Трампа проводить процедуру затвердження з метою надання суднам легального статусу. Він відкинув думку про те, що США просто скасовують санкції щодо танкерів, які перевозили нафту з таких країн, як Росія чи Іран.

"Ми перетворюємо "тіньові" танкери на легальні. Ніякого скасування санкцій немає", – сказав Райт.

Він пояснив, що американський уряд співпрацює з інвесторами, які купують виведені з експлуатації танкерні судна, що перебувають під санкціями, відновлюють їх і використовують для перевезення нафти, яка не підпадає під санкції.

"Ми переведемо частину суден із того, що я називаю "флотом поганих хлопців", до "флоту хороших хлопців. Вони більше не перевозитимуть нафту, що підпадає під санкції", – заявив міністр енергетики.

РЕКЛАМА

За оцінками Райта, у світовому тіньовому флоті танкерів, на які накладено санкції, налічується близько 1600 суден. Він зазначив, що зусилля адміністрації Трампа, спрямовані на перетворення цих танкерів на легальні, можуть у підсумку додати до законного флоту десятки або навіть сотні суден.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше медіа писали про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа веде переговори про послаблення обмежень щодо танкерів тіньового флоту, які перевозили нафтопродукти з Росії, Ірану та Венесуели.

Головні історії дня

За словами американського чиновника, головна мета цього кроку – знизити світові ставки фрахту, які злетіли до рекордних висот. Крім того, таким кроком Вашингтон хоче зробити американську сиру нафту більш доступною для покупців.