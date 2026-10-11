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НБУ виводить з обігу гривні: які купюри підлягають скасуванню та вилученню

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
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НБУ виводить з обігу гривні
НБУ виводить з обігу гривні. Джерело: prom.ua

Нацбанк вилучає з обігу купюри номіналом 50 і 200 гривень – однак не всі, а лише ті, що були випущені у 2003-2007 роках. У ході цього купюри будуть замінені на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – тобто зразка 2014-го та наступних років випуску. Однак, незважаючи на це, українцям не доведеться проходити процедуру спеціального обміну.

Річ у тім, розповіли в самому НБУ, що сама заміна грошей відбуватиметься поступово. І одним із способів цього стануть звичайні розрахунки, що здійснюють громадяни.

"Потрапляючи в банки, банкноти номіналами 50 і 200 грн старого зразка не будуть більше повертатися в обіг. Вони вилучатимуться і передаватимуться до Національного банку для подальшого їхнього перерахунку та утилізації", – пояснили в регуляторі.

Нацбанк вилучає з обігу купюри номіналом 50 та 200 гривень

Нацбанк виводить з обігу купюри номіналом 50 і 200 гривень. Джерело: НБУ

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Чому Нацбанк виводить гривні з обігу

Причин же, через які Нацбанк вирішив вивести зазначені банкноти з обігу, зазначається, кілька. Зокрема:

  • Намір регулятора підвищити якість готівки в обігу.
  • Бажання НБУ оптимізувати готівковий обіг.

"Як наслідок, банкнотно-монетний ряд гривні міститиме лише грошові знаки сучасного покоління. Це посилить якість і надійність готівкової національної валюти, що перебуває в обігу", – резюмували в НБУ.

НБУ "видає" українцям золоті 20 грн з особливим дизайном

Водночас, Національний банк продає пам’ятну золоту монету номіналом 20 грн. Вона називається "Архістратиг Михаїл", а її вартість перевищує 60 000 грн.

При цьому, повідомили в самому НБУ, на продаж монет встановлено ліміт. Кожен бажаючий може придбати не більше 5 штук.

На аверсі монети (лицьовому боці) зображено стилізований лавровий вінок. Як пояснили в Нацбанку, він символізує славу і перемогу.

Також на нього поміщено малий Державний Герб України, під яким напис – "Україна". А крім того:

  • номінал;
  • графічний знак гривні;
  • логотип НБУ;
  • напис "Національний банк України";
  • рік карбування;
  • позначення металу, його проби та маси в чистоті.

Тло аверсу – патерн із ММ-14 "Малюнок маскувальний зразка 2014 року". Він також відомий як "піксель" і "український піксель".

На реверсі монети(зворотному боці) на дзеркальному тлі зображено Архістратига Михаїла. Праворуч і ліворуч розташовані:

  • Стилізовані силуети воїнів Збройних сил України,
  • Вертольоти,
  • Протитанкові їжаки.

По колу напис: "...за нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла" Це – рядки з поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки".

НБУ ''видає'' українцям золоті 20 грн з особливим дизайном

НБУ "видає" українцям золоті 20 грн з особливим дизайном. Джерело: НБУ

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас українці можуть заробити чималі гроші, продавши деякі старі монети номіналом 25 копійок. Річ у тім, що завдяки своїм особливостям вони вважаються рідкісними та цінними, а тому за них готові платити великі гроші. Наприклад, за екземпляр 1992 року унікального різновиду 3ГАм можна отримати до 20 000 грн.

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НумізматикаУкраїнамонетиНаціональний банк України (НБУ)
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