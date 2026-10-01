НБУ випустив особливі 10 грн в оригінальному дизайні: який вигляд мають

Національний банк України (НБУ) 1 жовтня 2026 року випустив нову монету номіналом 10 грн. Вона присвячена Дню захисників і захисниць України та отримала назву "Під покровом".

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Про це офіційно повідомили в самому Нацбанку. Головні характеристики нової монети такі:

виготовлена зі срібла 925 проби ;

; маса дорогоцінного металу – 31,1 г;

тираж – до 10 000 штук.

"Наші захисники й захисниці продовжують боронити країну в надзвичайно складних умовах. Ми вдячні кожному й кожній, хто стоїть на захисті України. Тим, хто сьогодні тримає оборону, хто захищав державу від перших днів війни, хто повернувся з фронту і тим, хто віддав за Україну своє життя. На честь захисників і захисниць України НБУ ввів у обіг срібну пам’ятну монету "Під покровом". Вона присвячена усім, хто обрав шлях відваги та безкомпромісної боротьби за право українського народу жити на своїй землі", – пояснили в НБУ.

Нова монета 10 грн: який вигляд має

На аверсі (лицьовій стороні) монети зображено образ Берегині (Дерева життя), який нагадує янгола розправленими крилами та символізує Покрову як духовний щит. Як зазначили в Нацбанку, це – давній символ української духовної традиції, що "слугує оберегом та уособлює тяглість роду, єдність поколінь і життєву силу".

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На реверсі (зворотній стороні) зображено дві постаті – козака зі щитом і шаблею та українку-берегиню. У руках жінка тримає сокола – символ волі, рішучості і захисту. Також у центрі зображено будинки різних епох – від традиційної хати до сучасних багатоповерхівок.

"Чоловіча і жіноча постаті огортають композицію монети стилізованою тканиною з піксельним камуфляжним візерунком, ніби приховуючи її від ворога. Загальна композиція асоціативно нагадує тризуб, а також відображає семантику Дерева життя", – додали в НБУ.

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Як отримати нову монету

Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Також очікується її продаж у банків-дистриб’юторів:

ПриватБанк;

Укргазбанк;

ТАСкомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Дата початку продажів станом на 1 жовтня не була оголошена. НБУ зазначає, що дізнатися її можна буде на відповідних сайтах банків чи магазину самого Нацбанку.

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Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Нацбанк випустив монету до 30-ї річниці грошової реформи 1996 року, в результаті якої й з'явилася гривня. Монета має номінал 1 грн.

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