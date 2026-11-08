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НБУ вилучає з обігу гривні: які купюри підлягають вилученню та скасуванню

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
2,0 т.
Нацбанк виводить з обігу гривні
Нацбанк виводить з обігу гривні. Джерело: Getty Images

Нацбанк виводить з обігу купюри 50 і 200 гривень – однак не всі, а лише ті, які були випущені у 2003-2007 роках. І хоча в процесі купюри замінять на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – тобто зразка 2014-го та наступних років випуску, – українцям не доведеться проходити процедуру спеціального обміну.

Річ у тім, розповіли у самому НБУ, що сама заміна грошей відбуватиметься поступово. І одним зі способів цього стануть звичайні розрахунки в магазинах, аптеках, на АЗС тощо.

"Потрапляючи до банків, банкноти номіналом 50 і 200 грн старого зразка більше не повертатимуться в обіг. Їх вилучатимуть і передаватимуть до Національного банку для подальшого перерахунку та утилізації", – пояснили в регуляторі.

Нацбанк вилучає з обігу купюри 50 і 200 гривень

Нацбанк виводить з обігу купюри 50 і 200 гривень. Джерело: НБУ

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Причин же, через які Нацбанк вирішив вивести зазначені банкноти з обігу, зазначається, кілька. Зокрема:

  • Намір регулятора підвищити якість готівки в обігу.
  • Бажання НБУ оптимізувати готівковий обіг.

"Як наслідок, банкнотно-монетний ряд гривні міститиме лише грошові знаки сучасного покоління. Це посилить якість і надійність готівкової національної валюти, що перебуває в обігу", – резюмували в НБУ.

Що буде з монетами 1 і 2 грн

Разом з тим, найближчим часом Нацбанк не змінюватиме дизайн монет номіналом 1 і 2 грн. Однак у майбутньому така можливість не виключається. Річ у тім, що до початку повномасштабної війни цей процес було запущено і, за очікуваннями, після стабілізації ситуації в країні це питання знову буде порушено. Як розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан:

  • Причиною розгляду зміни дизайну монет стали скарги українців на те, що монети дуже схожі.
  • У зв’язку з цим, за його словами, було сформовано відповідну робочу групу.
  • Крім того, розпочалося обговорення можливих змін у дизайні – однієї з цих монет або двох.

"До нас зверталися й організації, й асоціації людей з інвалідністю... Але, на жаль, повномасштабна війна призупинила цю роботу", – розповів заступник голови НБУ.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас Національний банк оголосив про плани випустити нову пам’ятну монету номіналом 50 грн. Очікується, що вона з’явиться у грудні та буде викарбувана із золота. Присвячена ж монета буде архангелу Михаїлу – одному з найбільш шанованих святих у християнській традиції, який очолює "небесне воїнство ангелів" і вважається покровителем тих, хто відстоює справедливість.

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