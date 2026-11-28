В Україні в жовтні 2026 року фактичний прожитковий мінімум становив 9 051,69 грн на місяць у середньому на одну людину, а з урахуванням обов’язкових платежів – 10 680,36 грн. Для працездатного українця базові витрати оцінили в 9 515,74 грн. Щоб покрити їх після сплати обов’язкових платежів, мінімальна зарплата має складати 12 358,10 грн на місяць.

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При тому станом на зараз мінімальна зарплата становить 8 647 грн. Про це свідчать розрахунки Міністерства соціальної політики, які OBOZ.UA отримав у відповідь на інформаційний запит.

Скільки потрібно дитині, дорослому та пенсіонеру

За розрахунками Мінсоцполітики, фактичний прожитковий мінімум на місяць становив:

для дітей до 6 років – 7 982,82 грн;

для дітей від 6 до 18 років – 10 224,98 грн;

для працездатних осіб – 9 515,74 грн, або 12 358,10 грн з урахуванням обов’язкових платежів;

для осіб, які втратили працездатність, – 7 566,63 грн.

Найбільша стаття витрат у всіх групах – харчування. Для дитини від 6 до 18 років базовий набір продуктів коштував 6 297,13 грн на місяць, або майже 62% усієї суми. Для працездатної людини на їжу припадало 4 715,92 грн, а для людини, яка втратила працездатність, – 3 805,70 грн. В обох випадках це близько половини базових витрат.

За цими розрахунками, родині з двох працездатних дорослих і однієї дитини віком від 6 до 18 років на базові потреби потрібно близько 29,3 тис. грн на місяць. З урахуванням обов’язкових платежів сукупний дохід родини має становити близько 34,9 тис. грн.

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Скільки заклали в держбюджеті

Держбюджет на 2026 рік встановлює прожитковий мінімум у середньому на одну людину на рівні 3 209 грн. У цінах жовтня базовий набір коштував у 2,8 раза більше. Для людей, які втратили працездатність, у бюджеті закладено 2 595 грн – на 4 971,63 грн менше, ніж коштували їхні базові потреби за розрахунком Мінсоцполітики.

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Мінімальна зарплата у 2026 році становить 8 647 грн до сплати податків. Це на 3 711,10 грн менше за суму, яку, за жовтневими розрахунками міністерства, треба заробляти працездатній людині, щоб покрити базові витрати й обов’язкові платежі.

Що таке фактичний прожитковий мінімум

Фактичний прожитковий мінімум – це розрахункова вартість мінімального набору продуктів, товарів і послуг, потрібних людині на місяць. Мінсоцполітики щомісяця перераховує цю суму за статистичними даними про споживчі ціни – у середньому на одну людину й окремо для дітей різного віку, працездатних людей та тих, хто втратив працездатність.

За фактичним прожитковим мінімумом можна відстежувати, як змінюється вартість базових потреб. Для визначення розміру окремих соціальних виплат застосовують прожитковий мінімум, встановлений законом про держбюджет.

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