Внесок українських біженців у ВВП Польщі оцінили у 2,4%, або приблизно 94 млрд злотих, а в Чехії їхні податки та внески перевищують державні витрати на підтримку. Найбільшу концентрацію біженців відносно місцевого населення зафіксовано в Чехії, Словаччині та на Кіпрі.

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Про це свідчать дані Євростату, Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), Агентства ООН у справах біженців (UNHCR) та державних органів окремих країн. Водночас єдиного актуального рейтингу внеску українських біженців у ВВП усіх держав ЄС поки немає.

Польща: внесок українських біженців у ВВП досяг 2,4%

Одні з найпоказовіших результатів зафіксовано в Польщі. Згідно з дослідженням Deloitte, підготовленим на замовлення UNHCR та оприлюдненим 1 жовтня 2026 року, українські біженці забезпечили додатковий обсяг польського ВВП, оцінений у 2,4% за підсумками 2025 року.

У грошовому еквіваленті йдеться про 94 млрд злотих, або приблизно 24,4 млрд доларів. Це модельна оцінка економічного ефекту від присутності біженців, а не окрема стаття офіційної статистики ВВП.

Водночас зайнятість українських біженців у Польщі досягла 76%, збільшившись на 7 відсоткових пунктів за рік. Частка трудових доходів у бюджетах їхніх домогосподарств становила 87%, а польських соціальних виплат – лише 10%.

Чехія: українські біженці приносять бюджету більше, ніж отримують

Ще один показовий приклад – Чехія, де українці стали важливою частиною ринку праці.

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У жовтні 2026 року, за даними асоціації перевізників Česmad, у Чехії бракувало близько 20 тис. водіїв вантажівок і 5 тис. водіїв автобусів.

За даними Міністерства праці та соціальних справ Чехії, лише у третьому кварталі 2025 року розрахункові надходження до державного бюджету від податків і внесків осіб із тимчасовим захистом становили 8,2 млрд крон.

Водночас державні витрати на їхню підтримку становили 3,9 млрд крон. Таким чином, позитивне бюджетне сальдо за квартал досягло 4,3 млрд крон.

За весь 2024 рік позитивний баланс становив 9,7 млрд крон, а за дев'ять місяців 2025-го – уже 11,7 млрд крон.

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Це не показник внеску у ВВП, однак він демонструє, що в межах розрахунків чеського міністерства надходження від українських біженців перевищують відповідні державні видатки.

Де українських біженців найбільше відносно населення

Оцінювати економічне значення української міграції можна також через концентрацію біженців у країнах перебування.

За даними Євростату, станом на 30 вересня 2026 року найбільше осіб із тимчасовим захистом відносно населення проживало в Чехії, Словаччині та на Кіпрі.

У Чехії на кожну тисячу жителів припадало 35,9 особи з тимчасовим захистом, або 3,59% населення. У Словаччині – 28 осіб (2,8%), а на Кіпрі – 27,4 особи (2,74%).

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Для порівняння, середній показник по Євросоюзу становив 9,7 особи на тисячу жителів, або 0,97%.

У Польщі на кінець вересня 2026 року припадало 23,6 отримувача тимчасового захисту на тисячу жителів.

Проте висока концентрація біженців не означає автоматично пропорційно високого внеску у ВВП. Економічний результат залежить від зайнятості, кваліфікації, продуктивності та структури споживання.

Німеччина прийняла найбільше українців, але не є лідером за їхньою часткою в населенні

За абсолютною кількістю осіб із тимчасовим захистом найбільшими країнами перебування залишаються Німеччина, Польща та Чехія.

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Станом на кінець вересня 2026 року Євростат зафіксував у Німеччині 1,3 млн таких осіб, у Польщі – майже 859 тис., а в Чехії – близько 392 тис.

Разом ці три держави приймають понад половину всіх осіб із тимчасовим захистом у ЄС.

При цьому Польща має підтверджену дослідженням UNHCR оцінку внеску біженців у ВВП, тоді як для Німеччини та Чехії порівнянних актуальних показників за 2025 рік у використаних джерелах немає.

Як раніше писав OBOZ.UA, у Чехії бракує близько 20 тисяч водіїв вантажівок і 5 тисяч водіїв автобусів, тому влада розглядає спрощення визнання іноземних посвідчень, зокрема українських.