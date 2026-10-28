Скасування Нацкешбеку та підняття зарплат військовим: як депутати переписали бюджет-2027

Верховна Рада України (ВРУ) підтримала поправку про заборону фінансування "Національного кешбеку" з державного бюджету – за неї проголосували 284 депутати, але остаточне рішення ще залежить від подальшого проходження бюджету-2027. Паралельно парламентарі розглядали пропозиції щодо зарплат військових, обмеження оплати праці посадовців, пенсій, аграрної підтримки та видатків державних установ, а проєкт бюджету ще мають доопрацювати до другого читання.

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Сесійна зала Верховної Ради займалась опрацюванням правок до 04:30 ранку 28 жовтня. Потім розгляд продовжився – OBOZ.UA окремо зібрав, які правки врахували, а які скасували.

Процедура затвердження для держбюджету – не така, як для звичайних законопроєктів. Тому "першим читанням" у цьому випадку вважається схвалення бюджетних пропозицій. Воно, згідно з Бюджетним кодексом, мало бути проведене до 20 жовтня (тобто депутати спізнилися). Кошторис має бути остаточно схвалений ("друге читання") до 20 листопада, а прийняті в сесійній залі зміни поки є рекомендаціями, а не остаточно затвердженими видатками бюджету-2027.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила, що до проєкту державного бюджету на 2027 рік подали 5236 поправок. За її словами, це рекордна кількість за останні 24 роки. Щоб урахувати всі пропозиції депутатів, знадобилося б додатково 13,5 трлн грн – майже два державні бюджети.

Нацкешбек: що вирішили депутати

Найпомітнішою серед наведених поправок стала пропозиція заборонити фінансування програми "Національний кешбек" із державного бюджету. За неї віддали голоси 284 народні депутати. Ідеться про бюджетне фінансування програми, яка передбачає повернення частини коштів за придбання визначених українських товарів.

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Підтримана поправка спрямована на те, щоб державні кошти не використовували для її фінансування. Водночас, важливо розрізняти підтримку поправки під час бюджетного розгляду та остаточне набуття нею чинності. Поки проєкт бюджету проходить подальше доопрацювання, остаточний статус фінансування програми залежатиме від фінальної редакції документа та результатів наступних етапів його розгляду.

Зарплати військових: поправка №1279

Одним із ключових питань під час розгляду проєкту державного бюджету на 2027 рік стало підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. Поправку №1279, подану народним депутатом разом із колегами, врахували та підтвердили під час голосування за бюджет у першому читанні. За неї віддали голоси 304 парламентарі – це конституційна більшість.

Головні історії дня

Про результат голосування повідомив один з авторів поправки. За його словами, питання підвищення зарплат військовим неодноразово порушували під час бюджетних дискусій, загалом депутати згадували про необхідність такого рішення 283 рази. Також пропозицію одноголосно підтримав бюджетний комітет.

Водночас, підтримка поправки на етапі першого читання ще не означає автоматичного підвищення виплат або затвердження конкретних сум. Наступним кроком має стати робота з урядом, щоб передбачене рішення було реалізоване під час подальшого бюджетного процесу. Автор поправки наголосив, що тепер необхідно домогтися виконання цієї позиції Кабінетом міністрів.

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Поправки №611 і №1003: гроші за угодами зі слідством і обмеження зарплат

Окремо в парламенті розглядали дві пропозиції, які, за повідомленнями депутатів, винесли до сесійної зали для окремого голосування. Обидві перед цим не підтримав профільний комітет.

Поправка №611: кошти за угодами про визнання винуватості

Авторами поправки стали Данило Гетманцев та ще близько 30 народних депутатів. Вона стосувалася правил використання коштів, передбачених угодами про визнання винуватості. Зокрема, пропонувалося заборонити покладати на обвинуваченого в межах такої угоди обов'язок сплачувати кошти третім особам.

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Винятками мали бути перерахування до державного бюджету або відшкодування шкоди за цивільним позовом. Також пропозиція передбачала спрямування до спеціального фонду на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ коштів, які за угодою перевищують суму відшкодування завданої державі шкоди.

Крім того, уряд мав би перевірити законність угод, затверджених у 2022-2026 роках, з'ясувати, які суми за ними зобов'язувалися сплатити, кому фактично перерахували гроші та на що їх використали. Звіт пропонувалося подати до Верховної Ради до 1 вересня 2027 року.

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Поправка не набрала необхідної підтримки, за неї проголосували 165 депутатів. Отже, запропоновані зміни не були підтверджені під час цього голосування.

Поправка №1003: обмеження зарплат на рівні 80 тисяч гривень

Інша пропозиція стосувалася встановлення граничного розміру щомісячної зарплати у 80 тис. грн у 2027 році. Її авторами були Данило Гетманцев, Галина Третьякова, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та інші депутати – загалом десять парламентарів.

Обмеження пропонували поширити на працівників органів державної влади, місцевого самоврядування та бюджетних установ. До переліку також мали увійти народні депутати, судді, судді Конституційного Суду, члени Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, прокурори й працівники Національного банку.

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Водночас передбачався виняток для тих, хто бере участь в обороні України та відсічі російській агресії. Перелік відповідних посад мав визначати Кабінет міністрів. За поправку проголосували 157 депутатів, тож вона не набрала необхідної кількості голосів. Запропоноване обмеження зарплат у такій редакції не було підтверджене.

Які ще бюджетні пропозиції розглядали в Раді

Крім поправок щодо кешбеку, зарплат і коштів за угодами про визнання винуватості, депутати розглядали низку інших пропозицій. Вони стосувалися земельних кадастрів, пенсій, місцевих бюджетів, аграрної підтримки, приватизації та фінансування державних установ.

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Важливо враховувати, що в повідомленнях парламентарів згадуються різні процедурні статуси, одні поправки були підтримані або враховані на певному етапі, інші не набрали необхідних голосів, а щодо частини пропонувалося лише доручити уряду додатково опрацювати питання.

Земельні та містобудівні кадастри – поправка №172

Пропонувалося доручити уряду опрацювати можливість спрямування частини платежів і штрафів, передбачених законодавством про оцінку земель, Державний земельний кадастр і регулювання містобудівної діяльності, на функціонування земельного та містобудівного кадастрів.

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За поправку проголосували 210 депутатів, однак її не підтвердили. Отже, запропоноване доручення уряду не було підтримане в межах цього голосування.

Поправка №2641: додаткові 214 млн грн для КНУ імені Шевченка

За поправку проголосували 132 народні депутати, тому її не підтвердили. Водночас, було враховано пропозицію передбачити додаткові 214 млн грн для Міністерства освіти і науки на підготовку кадрів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Джерелом фінансування має стати резервний фонд.

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Поправка №2649: фінансування наукових досліджень

Пропозиція передбачала доручення уряду розглянути можливість збільшення видатків Міністерства освіти і науки на наукові дослідження, зокрема ті, що проводяться у природних заповідниках. Конкретну суму додаткового фінансування не визначили. Поправку підтримали 194 депутати, її не підтвердили.

Поправка №3854: кошти для Державного фонду регіонального розвитку

Депутати розглядали пропозицію доручити уряду опрацювати питання збільшення видатків для Міністерства розвитку громад та територій на Державний фонд регіонального розвитку. Конкретного обсягу фінансування не зазначили. За поправку проголосували 224 парламентарі, її не підтвердили.

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Поправка №3884: компенсації за будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм

Пропозиція передбачала доручення уряду розглянути збільшення видатків Міністерства аграрної політики на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм. Суму додаткових коштів не визначили. Поправку підтримали 183 депутати, її не підтвердили.

Поправка №3996: придбання пасажирських вагонів

Ініціатива стосувалася доручення уряду розглянути можливість збільшення видатків Міністерства розвитку громад та територій на придбання пасажирських вагонів. Конкретну суму не вказали. За поправку проголосував 211 народний депутат, її не підтвердили.

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Поправка №4097: підтримка організації "Пласт"

Пропозиція стосувалася зміни назви бюджетної програми Міністерства молоді та спорту. До неї пропонували додати формулювання про державну підтримку молодіжної організації "Пласт – Національна скаутська організація України", представника пластового руху в Україні, а також скаутського руху. Поправку підтримали 207 депутатів, її не підтвердили.

Поправка №4533: додаткові 700 млн грн для Національної академії наук

Пропозиція передбачала спрямування додаткових 700 млн грн Міністерству освіти і науки для Національної академії наук та її наукових установ. Джерелом фінансування мав стати резервний фонд. За поправку проголосували 189 народних депутатів, її не підтвердили.

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Поправка №4535: фінансування Інституту прикладних систем управління

Ініціатива передбачала доручення уряду розглянути збільшення видатків Національної академії наук на Інститут прикладних систем управління. Конкретну суму додаткового фінансування не визначили. Поправку підтримали 157 депутатів, її не підтвердили.

Поправка №4586: кошти на наукову діяльність Академії аграрних наук

Пропозиція передбачала доручення уряду розглянути можливість збільшення видатків для Академії аграрних наук на наукову діяльність. Суму фінансування не зазначили. За поправку проголосували 67 народних депутатів, тому її не підтвердили.

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Перерахунок пенсій – поправка №625

Ппропозиція стосувалася можливості перерахунку раніше призначених пенсій або довічного грошового утримання для людей, у яких у 2027 році зросте заробітна плата. За неї проголосували 167 депутатів, чого виявилося недостатньо для підтвердження. Таким чином, відповідну пропозицію не підтримали.

Довічне грошове утримання – поправка №665

Депутати пропонували доручити уряду опрацювати питання виплати довічного грошового утримання повністю за рахунок коштів державного бюджету. За наведеним описом, нині такі виплати частково фінансуються із солідарної пенсійної системи.

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Поправка отримала 134 голоси й не була підтверджена. Запропоноване доручення не пройшло відповідного етапу голосування.

Розподіл трансфертів – поправка №778

Пропозиція передбачала додаткове опрацювання принципів горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів. Зокрема, йшлося про використання чисельності населення за даними Держстату, а кількості внутрішньо переміщених осіб – за інформацією Міністерства соціальної політики.

За поправку проголосували 217 депутатів, але її не підтвердили. Отже, запропоновані зміни до підходів розподілу коштів не були підтримані під час цього голосування.

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Залишки бюджетів Донеччини та Луганщини – поправка №786

Депутати пропонували доручити уряду опрацювати можливість спрямування залишків Донецького та Луганського обласних бюджетів на безпекові й гуманітарні потреби цих регіонів замість використання коштів на житло для внутрішньо переміщених осіб.

За пропозицію проголосували 180 депутатів. Поправку не підтвердили, тому запропоноване доручення не було підтримане в межах цього голосування.

Оплата праці в органах влади – поправка №1024

У межах цієї пропозиції йшлося про збереження у 2027 році видатків на оплату праці працівників органів влади на рівні 2026 року. У повідомленні нардепа Ярослава Железняка ("Голос"), поправку позначено як враховану, однак за неї під час голосування в залі наведено 154 голоси й зазначено, що її не підтверджено.

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Підтримка тваринницьких ферм – поправка №1031

Пропозиція стосувалася збільшення державної фінансової підтримки будівництва та реконструкції тваринницьких ферм. Замість компенсації до 50% вартості проєктів пропонувалося дозволити покриття до 75%.

За поправку проголосували 173 депутати, однак її не підтвердили. Тому остаточне рішення щодо запропонованого збільшення частки підтримки з наведених результатів не випливає.

Компенсації судновласникам – поправка №1039

Ппропозиція передбачала норму, за якою уряд надаватиме операторам і власникам морських та річкових суден гарантії компенсації шкоди, завданої Росією. За неї проголосував 211 депутат, але поправку не підтвердили. Отже, запропоноване положення не пройшло відповідного етапу голосування.

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Дія законів під час дії бюджету – поправка №1059

Поправка передбачала доручення уряду опрацювати пропозицію не зупиняти дію законів через положення закону про державний бюджет. За неї проголосували 194 депутати, однак поправку не підтвердили. Запропоноване доручення не отримало необхідної підтримки.

Приватизаційні аукціони – поправка №1118

У цій пропозиції йшлося про можливість проводити приватизаційні аукціони зі зниженням стартової ціни. У повідомленні Железняка її позначено як враховану, але водночас наведено 158 голосів і статус "не підтверджено".

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Посадові оклади в НАЗК – поправка №1150

Данило Гетманцев запропонував виключити можливість для уряду встановлювати додатковий коефіцієнт до посадових окладів у Національному агентстві з питань запобігання корупції. За поправку проголосували 145 депутатів, і її не підтвердили. Отже, запропоноване обмеження не було підтримане під час цього голосування.

Фінансування лікарні "Феофанія" – поправка №1562

Пропонувалося доручити уряду розглянути збільшення видатків для Державного управління справами на потреби лікарні "Феофанія". Конкретну суму додаткового фінансування в наведеному описі не зазначено. За пропозицію проголосували 222 депутати, однак її не підтвердили. Тому вона не пройшла відповідного етапу розгляду.

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Українська академія лідерства – поправка №1599

Пропозиція передбачала виділення додаткових 10 млн грн Секретаріату Кабінету міністрів на потреби Української академії лідерства. Джерелом фінансування мав стати резервний фонд. За поправку проголосувало124 нардепи тому вона отримала статус "не підтверджено".

Державні лабораторії – поправка №1625

Пропонувалося доручити уряду розглянути збільшення видатків для Держпродспоживслужби на закупівлю обладнання для державних лабораторій та оплату комунальних послуг. Конкретної суми в описі немає. За поправку проголосували 154 депутати, її не підтвердили. Запропоноване доручення не було підтримане під час цього голосування.

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Інститут інформатизації та моделювання економіки – поправка №1708

Пропозиція передбачала доручення уряду розглянути можливість виділення коштів Секретаріату Кабміну на потреби Інституту інформатизації та моделювання економіки. Суму фінансування не визначили. Поправка отримала 113 голосів і не була підтверджена.

Природно-заповідний фонд – поправка №1904

Депутати пропонували доручити уряду розглянути збільшення видатків Міністерства економіки на збереження природно-заповідного фонду. Конкретного обсягу додаткового фінансування не вказали. За поправку проголосували 204 депутати, її не підтвердили.

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Підтримка "Пласту" за кордоном – поправка №2418

Остання з наведених пропозицій стосувалася можливого збільшення видатків Міністерства закордонних справ на підтримку таборів "Пласту" за кордоном. Суму додаткових витрат не зазначили. За неї проголосували 160 депутатів, поправку не підтвердили.

Що буде з бюджетом-2027 далі

Опрацювання поправок не означає, що бюджет на 2027 рік уже ухвалено в остаточній редакції. Після розгляду парламентом документ має бути доопрацьований Кабінетом міністрів для підготовки до другого читання.

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На цьому етапі важливо розрізняти пропозиції, які отримали підтримку, поправки, що не набрали необхідної кількості голосів, та доручення уряду додатково опрацювати окремі питання. Останні самі по собі не гарантують появи нових видатків або змін до виплат.

Що заявив міністр фінансів про бюджет на 2027 рік

Міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу у Верховній Раді нагадав, що уряд подав проєкт державного бюджету на 2027 рік 15 вересня. Документ розробляли з урахуванням продовження війни, тому головним пріоритетом залишається сектор безпеки й оборони.

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Марченко подякував депутатам за роботу над бюджетними пропозиціями та відзначив рекордну кількість поправок. За його словами, представники Міністерства фінансів провели на засіданні бюджетного комітету понад дев'ять годин.

Міністр наголосив, що державний бюджет має залишатися збалансованим, а розподіл коштів – враховувати потреби країни. Насамперед необхідно забезпечити фінансування безпеки й оборони, тоді як щодо решти видатків уряд визначатиметься з огляду на наявні фінансові ресурси.

Окремо Марченко звернув увагу на необхідність забезпечити фінансування бюджету міжнародними партнерами. Через війну та постійні обстріли можливості внутрішнього наповнення бюджету обмежені, тому зовнішня підтримка залишається важливою умовою виконання державних видатків у 2027 році.

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Уряд підтримав постанову з висновками та пропозиціями до бюджетного проєкту. Водночас міністр застеріг від ухвалення бюджету, який держава не матиме змоги виконати.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у 2027 році Україна ризикує зіткнутися з критичним скороченням фінансування від міжнародних партнерів поза межами Європейського Союзу. За прогнозами Європейської комісії, обсяг цієї підтримки може впасти майже вп'ятеро – із 19 млрд євро у 2026 році до лише 4 млрд у 2027-му.