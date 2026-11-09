На кону $1,67 млрд: "ревізори" з МВФ почали оцінку України

У понеділок, 9 листопада, стартувала робота місії Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка зосередиться на об’єднаному другому та третьому переглядах програми розширеного фінансування EFF. Від результатів роботи "ревізорів" залежить, чи залучить Україна $1,67 млрд.

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Про це повідомили у Національному банку України, фахівці якого залучені до переговорів. Зазначається, що робота місії проходить у змішаному форматі: українська та міжнародна делегації проводять переговори у Львові та Варшаві.

В чому полягає робота місії

Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм планує провести серію зустрічей в Україні, щоб оцінити успіхи у виконанні попередніх домовленостей, підсумки впроваджених заходів, а також визначити подальші орієнтири у фінансовій та економічній політиці країни. Ключовими темами стануть:

гарантування макрофінансової стабільності ;

; зміцнення стійкості фінансового сектору;

дотримання визначених структурних орієнтирів.

За словами постійної представниці МВФ в Україні Прішили Тофано, основну увагу під час переговорів приділять цілям макроекономічної та фіскальної політики української влади, а також ключовим структурним реформам. Саме результати цих обговорень матимуть значення для подальшого перегляду програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Раніше прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що команди Мінфіну та НБУ разом працюватимуть із місією над такими питаннями, як фіскальна політика, фінансовий сектор, детінізація економіки, бюджет на 2027 рік та залучення міжнародного фінансування у 2027-2028 роках.

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Що передувало

За результатами першого перегляду програми Фонд у липні перерахував Україні приблизно $690 млн після.

А у жовтні МВФ окреслив умови подальшого фінансування України. Щоб отримати наступні транші, Київ має продовжити реформи у сферах мобілізації доходів та державного управління, а також забезпечити гарантії фінансової підтримки від своїх партнерів. Саме тому другий та третій перегляди програми EFF було об'єднано.

Що таке EFF: як Україна отримує гроші від МВФ

Програмам Механізму розширеного фінансування (EFF) була ухвалена наприкінці лютого 2026 року. Вона передбачає фінансування в обсязі $8,1 млрд доларів і побудована за моделлю регулярних переглядів: кожен етап виконання зобов’язань визначає, чи отримає країна наступний транш.

Головні історії дня

Участь у програмі супроводжується продовженням структурних реформ, спрямованих на підтримку макрофінансової стабільності, посилення інституційної спроможності держави та просування євроінтеграційного курсу України. Усі виплати жорстко прив’язані до виконання умов, прописаних у меморандумі з МВФ.

Загальна сума допомоги розбита на окремі транші, кожен яких залежить від результатів перевірок МВФ, які оцінюють стан виконання домовленостей і прогрес у реформах.

Також OBOZ.UA повідомляв, що МВФ пропонує Україні протягом трьох років поступово скасувати ПСО, через що за одним зі сценаріїв електроенергія може подорожчати до 9,7 грн за кВт·год, а газ – до 22 грн за кубометр. Однак, це лише рекомендації та розрахунки фонду, а не ухвалене рішення про негайне підвищення тарифів, передбачена також адресна допомога тим, кому буде складно оплачувати комунальні послуги.