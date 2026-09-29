скороченням або повним зникненням зовнішнього фінансового підживлення. Саме тому сценарії, що дозволять пом'якшити такий розвиток подій. Завершення повномасштабної війни стане для України потужним викликом, адже супроводжуватиметься. Саме тому Національний банк (НБУ) вже розробляє

Про це на заході Київської школи державного управління заявив голова НБУ Андрій Пишний. Він допустив запуск для України аналога "Плана Маршала", який дозволив зруйнованій Німеччині відновитися після Другої світової війни.

Альтернативні плани НБУ та самофінансування країни

За словами очільника регулятора, Національний банк уже зараз розробляє кілька сценаріїв розвитку подій, готуючись до можливих змін після настання миру.

"Завершення повномасштабного вторгнення – це буде глобальний шок для української економіки. Глобальний шок! Ми про нього вже думаємо. Я не знаю, якою буде структура економіки та виклики, але очевидно, що потік міжнародної фінансової допомоги зменшиться. Грошей буде менше. Це означає, що українська економіка повинна себе самофінансувати", – наголосив Андрій Пишний.

Голова НБУ підкреслив, що ініціативи, які регулятор наразі подає до парламенту, спрямовані саме на підготовку країни до перехідного періоду. Окрім того, державі доведеться створювати умови для повернення громадян з-за кордону – забезпечувати не лише безпеку, а й робочі місця та соціальні програми.

"План Маршалла" для України

Коментуючи перспективи масштабної міжнародної програми відновлення України, Андрій Пишний зауважив, що потенційний "План Маршалла" стане можливим лише як політична домовленість, яка спиратиметься на високий рівень довіри міжнародних партнерів до ефективності українських інституцій після війни. Для цього, за словами голови НБУ, необхідно забезпечити три ключові умови:

інституційна стійкість НБУ – регулятор має залишатися повністю незалежним, стійким та глибоко професійним;

урядова підтримка – Кабмін повинен мати міцну довіру та повну підтримку з боку парламенту;

відповідність Верховної Ради – український парламент має чітко відповідати запитам і прагненням суспільства.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, Європейський Союз розглядає можливість суттєво пришвидшити виплату фінансової підтримки для України на 90 млрд євро за рахунок російських активів. Половину кредиту, розраховану на увесь 2027 року, хочуть виділяти не поступово, а вже в перші місяці того ж року.

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