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"Молдова більше не купує російський газ": Санду заявила про енергонезалежність від Росії

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read1 хв
651
"Молдова більше не купує російський газ": Санду заявила про енергонезалежність від Росії
Мая Санду. Джерело: presedinte.md

Відтепер Молдова повністю енергетично незалежна від Російської Федерації. Це стало можливим через запуск лінії електропередачі Вулканешті – Кишинів, що з'єднала країну з Румунією та європейською енергосистемою.

Таку заяву у соцмережі Х у неділю, 8 листопада, зробила президентка Молдови Мая Санду. За її словами, ця подія є важливим кроком до енергетичної незалежності держави.

 

''Молдова більше не купує російський газ'': Санду заявила про енергонезалежність від Росії

Ця подія є важливим кроком до енергетичної незалежності Молдови. Джерело: Скріншот

"Десятиліттями Москва використовувала енергетику для шантажу. Цьому покладено край: Молдова не купує російський газ, а попереду – будівництво ще двох ліній електропередачі до Румунії", – написала вона.

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Що відомо

Нову ЛЕП вже називають лінією енергетичної незалежності. Її головна перевага полягає в тому, що електроенергію з Румунії та європейського ринку можна буде передавати безпосередньо до Кишинева, оминаючи Молдовську ДРЕС, розташовану в Придністров'ї. Це вже друга лінія електропередачі, яка з'єднує Молдову з Румунією, після маршруту Бєльці – Сучава.

– Загальна довжина нового енергетичного об'єкта становить 157 км. ЛЕП проходить через 35 населених пунктів у восьми районах країни та з'єднує електростанцію у Вулканештах із підстанцією в Кишиневі. Її пропускна здатність сягає 630 МВА – це понад половина потреб Молдови в електроенергії під час пікового навантаження.

– Будівництво розпочали у квітні 2024 року в межах проєкту розвитку національної енергосистеми за фінансової підтримки Світового банку. Загальна вартість проєкту становить 61 млн євро, з яких близько 27 млн євро спрямували безпосередньо на спорудження цієї лінії.

– Спочатку її планували запустити у грудні 2024 року, однак терміни введення в експлуатацію неодноразово переносили.

Раніше повідомлялось, що всі держави-члени Європейського Союзу домовилися відкрити нові кластери – 2-й та 3-й – у переговорах щодо вступу України до обʼєднання. Тем саме стосується й Молдови.

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