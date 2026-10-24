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Курс долару досягне рекордної позначки: озвучено нову вартість

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read2 хв
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Банки "готуються" до нового курсу долара
Банки "готуються" до нового курсу долара. Джерело: НБУ

Національний банк України опублікував офіційний курс на 26 жовтня, зафіксувавши черговий антирекорд для національної валюти. Гривня щодо долара США здешевшала на 15 копійок – до 45,2021 грн/$1, перевершивши попередній максимум, встановлений 14 жовтня (45,0802 грн/$1).

Про це йдеться в даних НБУ. Спад продемонструвала гривня і стосовно євро: офіційний курс послабився на 14 копійок та зупинився на позначці 50,5766 грн/EUR.

Як змінився курс

Як змінився курс. Джерело: НБУ

Тенденція до девальвації посилилася: з початку 2026 року українська валюта втратила щодо долара вже 6,7%, що суттєво перевищує показник за весь минулий рік (0,8%). На міжбанківському ринку станом на 15:00 23 жовтня котирування досягали 45,38 грн/$1 у купівлі та 45,42 грн/$1 у продажу, а довідкове значення НБУ за цей день встановило рекорд у 45,1604 грн/$1.

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Прогноз курсу долара до кінця тижня

Загалом же, розповів OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий, в українських банках і обмінниках очікується помітна зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, до 25 жовтня вартість валюти в них перебуватиме в межах 44,8-45,5 грн. Таким чином, до кінця тижня:

  • у банках очікується зниження курсу і під час купівлі, і під час продажу;
  • в обмінниках – зниження під час купівлі за зростання під час продажу.

При цьому підкреслюється, що загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в колишніх межах. Зокрема:

  • до 0,5–0,6 грн у банках;
  • до 0,6–1 грн у обмінних пунктах.

При цьому, підкреслюється, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в колишніх межах. Зокрема:

  • до 0,5-0,6 грн у банках;
  • до 0,6-1 грн в обмінниках.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас рік випуску доларів не може стати приводом для відмови їх приймати банками та обмінними пунктами. Навпаки, вони повинні приймати банкноти всіх років, починаючи з 1914-го – у тому числі 1996-го, 2013-го тощо. Однак є умова: дизайн та елементи захисту таких купюр повинні повністю відповідати вимогам Федеральної резервної системи США (ФРС, аналог центробанку).

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