Кабінет міністрів України продовжив до 20 грудня 2026 року статус критично важливих підприємств і бронювання працівників, строки яких завершуються в перехідний період після запровадження нових правил. Водночас бронювання в Дії не продовжується автоматично, а підприємства, які мають понад 95% заброньованих працівників, повинні до цієї дати привести їхню кількість у відповідність до ліміту.

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Про це повідомляє Міністерство оборони України. Окрім продовження строків, уряд уточнив правила для підприємств оборонно-промислового комплексу, встановив перехідний період для компаній, які перевищують ліміт бронювання у 95%.

Статус критично важливих підприємств продовжили

Згідно з постановою Кабінету міністрів №1328, дію рішень про надання підприємствам статусу критично важливих продовжили до 20 грудня 2026 року включно. Зазначається, що це стосується компаній, у яких попередній строк дії статусу завершився після запровадження оновлених правил бронювання у жовтні та мав спливти до зазначеної дати.

Йдеться про підприємства, які отримали статус критично важливих від державних органів, що погодили оновлені критерії з Координаційним центром з організації бронювання на момент набрання чинності новою постановою. Фактично уряд передбачив перехідний період, протягом якого компанії зможуть зберегти статус, необхідний для бронювання військовозобов'язаних працівників, та привести документацію і процедури у відповідність до нових вимог.

Завдяки продовженню строків роботодавці отримують можливість не втратити критично важливий статус лише через завершення терміну попереднього рішення в період переходу на оновлені правила. Водночас, продовження не є безумовним для всіх компаній. Воно не поширюється на підприємства, статус критично важливих яких уже скасували або щодо яких його скасування передбачене відповідно до законодавства.

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Бронювання в Дії не продовжать автоматично

Разом із терміном дії статусу критично важливих уряд продовжив до 20 грудня 2026 року включно і бронювання військовозобов'язаних працівників, оформлені через портал Дія. Однак це не означає, що відстрочки всіх заброньованих автоматично оновляться в системі.

Підприємства повинні самостійно подати заявки на продовження бронювання працівників через Дію. Навіть якщо рішення про критично важливий статус компанії продовжує діяти, роботодавець має окремо виконати необхідні процедури щодо відстрочок.

Головні історії дня

Для реалізації механізму Міністерство цифрової трансформації має забезпечити технічні зміни на порталі протягом п'яти днів після набрання чинності постановою. Таким чином, компаніям, у яких строк бронювання працівників завершується в перехідний період, не варто розраховувати лише на урядове продовження статусу.

Понад 95% заброньованих: підприємствам дали час виправити ситуацію

Окремі зміни стосуються компаній, у яких кількість заброньованих військовозобов'язаних перевищує встановлену межу. Уряд дозволив таким підприємствам до 20 грудня 2026 року привести чисельність заброньованих працівників у відповідність до ліміту – не більше 95% військовозобов'язаних працівників.

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Раніше на виконання цієї вимоги відводили 10 робочих днів. На перехідний період уряд скасував обов'язок керівників підприємств виконувати її в цей короткий строк, а також відповідальність за його порушення.

Роботодавці, які мають понаднормову кількість заброньованих працівників, отримали додатковий час для перегляду кадрової ситуації, коригування бронювань і виконання нових вимог без застосування відповідних санкцій за недотримання попереднього десятиденного строку. Водночас, граничний показник у 95% залишається орієнтиром, до якого підприємства повинні привести кількість заброньованих працівників після завершення перехідного періоду.

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Для підприємств оборонно-промислового комплексу змінять правила бронювання

Уряд також уточнив процедуру бронювання працівників для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). Відтепер у рішеннях Міністерства оборони про визначення таких компаній критично важливими не зазначатимуть конкретну кількість військовозобов'язаних працівників, яких дозволено бронювати.

Зміна має спростити процедуру для оборонних підприємств, оскільки їм не потрібно буде орієнтуватися на окремий числовий ліміт, прописаний у відповідному рішенні Міноборони. Замість цього підприємства ОПК зможуть бронювати до 95% своїх військовозобов'язаних працівників у межах встановлених правил.

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Таким чином, граничний відсоток залишатиметься визначальним, але окрему кількість людей у рішенні про критичний статус зазначати не будуть. Для оборонного сектору це важливо з огляду на необхідність підтримувати виробничі процеси, виконувати державні замовлення та забезпечувати стабільну роботу підприємств, які залучені до виробництва продукції й виконання завдань для потреб оборони.

Критично важливі підприємства перевірятимуть ретельніше

Ще одна зміна стосується контролю за компаніями, які отримали статус критично важливих. Кабмін розширив підстави, за якими Координаційний центр з організації бронювання може переглядати відповідність підприємства встановленим критеріям.

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Відтепер під час такого розгляду можуть враховуватися звернення Державної податкової служби та Бюро економічної безпеки. Йдеться про випадки, коли ці органи виявили та документально підтвердили ознаки систематичного ухилення підприємства від сплати податків. Зокрема, увагу можуть звертати на можливе ухилення від сплати:

податку на додану вартість (ПДВ);

податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Якщо відповідні органи нададуть документально підтверджену інформацію про систематичні порушення, її можуть використати як підставу для розгляду питання щодо скасування статусу критично важливого підприємства. Тобто наявність такого статусу не гарантує його збереження в майбутньому: компанії мають не лише відповідати критеріям критичності, а й дотримуватися податкового законодавства.

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Що підприємствам потрібно встигнути зробити до 20 грудня

Перехідний період, встановлений урядом, не скасовує необхідності виконувати нові правила бронювання. Компаніям варто використати додатковий час для перевірки статусу, документів та кількості заброньованих працівників. Зокрема, роботодавцям необхідно:

перевірити строк дії рішення про надання статусу критично важливого підприємства;

з'ясувати, чи підпадають вони під урядове продовження до 20 грудня;

перевірити строки бронювання військовозобов'язаних працівників;

самостійно подати заявки на продовження бронювання через портал Дія;

привести кількість заброньованих працівників у відповідність до ліміту 95%, якщо підприємство його перевищує;

стежити за технічними змінами та актуальними роз'ясненнями Міноборони і Мінцифри;

переконатися, що підприємство продовжує відповідати критеріям критично важливого.

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Урядове рішення дає бізнесу додатковий час, але не звільняє від необхідності переходити на оновлений порядок. Особливо важливо не пропустити продовження бронювання, оскільки автоматичного поновлення відстрочок не передбачено.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні можуть повернути можливість для бізнесу бронювати від мобілізації до 100% військовозобов’язаних працівників. Запропонована урядом модель включає обов’язок для підприємств щомісячно направляти 1% персоналу до війська.