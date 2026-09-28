В Україні готуються до можливих серйозних перебоїв з інтернетом через російські атаки на дата-центри та іншу критичну інфраструктуру, тому частину систем захищають фізично, переносять у "хмару" та за кордон. В уряді наголошують, що це підготовка до найгіршого сценарію, а не прогноз повного зникнення інтернету в країні.

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Про це розповів прем'єр-міністр України Сергій Корецький в коментарі медіа. За його словами, поки триває повномасштабна війна, загроза для критичної та цифрової інфраструктури нікуди не зникає, тому система має бути підготовлена навіть до найбільш складного розвитку подій.

Питання стало особливо актуальним після нових російських ударів по дата-центрах. Зокрема, 23 вересня через атаку на дата-центр проблеми зі стабільним інтернет-з'єднанням виникли приблизно у 100 тисяч домогосподарств Києва та області. Наступної ночі були зафіксовані нові удари по дата-центрах у столиці, після яких проблеми виникли в роботі низки провайдерів та операторів зв'язку.

Чи може Україна залишитися без інтернету

За словами Корецького, у питаннях захисту інтернет-інфраструктури держава має виходити саме з найгіршого можливого сценарію. "Те, що треба виходити із найгіршого сценарію і саме так мислити і саме так будувати себе – факт", – заявив прем'єр.

Йдеться не про прогноз того, що Україна обов'язково залишиться без доступу до мережі, а про принцип підготовки критичної інфраструктури. Росія продовжує атакувати об'єкти, від яких залежить зв'язок та робота цифрових сервісів, тому держава має заздалегідь передбачити ситуацію, коли окремі фізичні майданчики або обладнання можуть бути пошкоджені.

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Саме тому захист не може зводитися до одного рішення. Частина обладнання може потребувати фізичного укріплення, тоді як дані та цифрові системи мають бути продубльовані таким чином, щоб пошкодження одного об'єкта не призвело до втрати критично важливої інформації.

Частину інфраструктури ховають, дані переносять у "хмару"

В уряді розглядають одразу декілька способів підвищення стійкості цифрової інфраструктури. Частину об'єктів та обладнання можуть фізично захищати, зокрема розміщувати під землею. Інший напрям – перенесення інформації та цифрових систем у хмарні середовища. Окремі компоненти можуть розміщуватися за межами України.

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Причому для найбільш важливих систем може використовуватися відразу кілька способів захисту. "Щось повинно бути в "хмарі", щось повинно бути за кордоном, щось повинно бути "мікс", а щось повинно бути – всі три одночасно", – пояснив Корецький.

Такий підхід дозволяє розподіляти ризики. Якщо один фізичний об'єкт буде пошкоджено, критичні дані та сервіси не повинні залежати виключно від нього. Водночас універсальної схеми, яка однаково підходила б для всієї інтернет-інфраструктури країни, немає.

Мобільний інтернет може зникати на кілька годин

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Під час масованих російських атак українці можуть тимчасово залишатися без мобільного інтернету. Водночас дротовий зв'язок за таких умов є значно стійкішим, зазначив в етері Київ24 власник MiroHost та голова Internet Invest Group Олександр Ольшанський в коментарі.

За його словами, перебої з інтернетом можливі не лише внаслідок безпосереднього пошкодження телекомунікаційної інфраструктури. Навіть без прямого влучання можуть виникати технічні збої, тому повністю виключати тимчасове зникнення зв'язку не варто.

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Мобільний інтернет під час таких ситуацій може бути недоступним протягом кількох годин. Саме тому українцям радять заздалегідь продумати альтернативні способи залишатися на зв'язку, а важливу інформацію зберігати у декількох місцях або завантажувати на пристрій, щоб мати до неї доступ навіть без мережі.

Одним із резервних варіантів для власників сучасних смартфонів може стати супутниковий зв'язок. За наявності відповідної функції він дозволяє передавати текстові повідомлення навіть тоді, коли звичайна мобільна мережа недоступна.

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Однак можливість такого зв'язку залежить від конкретного смартфона, оператора та тарифу. Тому перевірити, чи підтримує пристрій відповідну функцію, чи доступна вона конкретному користувачу та як її активувати, краще заздалегідь, а не вже після зникнення мобільної мережі.

Росія вже завдала ударів по дата-центрах

Ризик перебоїв не є суто теоретичним. У вересні російські атаки вже вплинули на доступ до інтернету для частини українців. 23 вересня після удару по дата-центру проблеми з інтернет-з'єднанням виникли приблизно у 100 тисяч домогосподарств Києва та області. Провайдери повідомляли про ураження дата-центрів та знеструмлення вузлового обладнання, після чого спеціалісти проводили аварійно-відновлювальні роботи.

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У ніч проти 24 вересня РФ знову атакувала дата-центри у Києві. Після ударів фіксувалися масштабні збої в роботі низки українських хостинг-провайдерів та операторів зв'язку, а проблеми з доступом до мережі спостерігалися не тільки у столиці, а й у деяких інших регіонах.

Саме на цьому тлі питання захисту дата-центрів розглядалося на державному рівні. 25 вересня після засідання Ставки верховного головнокомандувача повідомлялося про рішення щодо посилення захисту українських дата-центрів.

В уряді запевняють, що порівняно з попереднім роком критичні об'єкти краще забезпечені резервним живленням. Також збільшено резерв обладнання та запчастин, кількість ремонтних бригад і техніки, а захист критичних елементів інфраструктури посилено. Водночас Корецький визнав, що російська сторона також удосконалює засоби атак, тому легкого проходження зими не очікують.

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Як повідомляв OBOZ.UA раніше, напередодні зими українці дедалі більше оцінюють житло не за площею чи якістю ремонту, а за тим, чи буде в ньому тепло, світло, вода та зв’язок під час можливих відключень електроенергії. Найважливішою характеристикою житла 59% опитаних назвали автономне опалення, ще 47% – резервне електропостачання, а 46% – стабільний зв’язок та інтернет.

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