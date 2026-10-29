На кордоні виникла нова ситуація: українців попередили про важливі нюанси

Українців попередили про значне збільшення кількості звернень щодо перетину кордону, тому розгляд окремих запитів може тривати довше в межах законодавчих строків. Щоб заощадити час, дату перетину кордону радять підтверджувати штампом під час паспортного контролю, а інформацію про тимчасові обмеження на виїзд можна перевірити в "Особистому кабінеті".

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ). У відомстві пояснили, що опрацювання документів відбувається в посиленому режимі.

Водночас, окремі запити можуть розглядати протягом максимальних строків, передбачених законодавством, або продовжувати їх розгляд у встановленому порядку. Щоб не витрачати час на очікування офіційних відповідей, громадянам радять заздалегідь подбати про підтвердження перетину кордону, а наявність певних обмежень щодо виїзду перевіряти онлайн.

Чому ДПСУ довше розглядає звернення громадян

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, кількість звернень щодо перетинання державного кордону, запитів на доступ до персональних даних та адвокатських запитів суттєво збільшилася. Йдеться, зокрема, про запити щодо відомостей, які обробляє Головний центр обробки спеціальної інформації ДПСУ. Через значний обсяг документів їх опрацювання потребує додаткового часу.

У прикордонній службі називають кілька причин збільшення навантаження. Серед них – правовий режим воєнного стану, мобілізаційні процеси, а також потреба громадян підтверджувати строки перебування за кордоном для отримання соціальних виплат або здійснення консульських дій. Крім того, люди звертаються до відомства, щоб з’ясувати, чи є щодо них тимчасові обмеження на виїзд з України.

Для підготовки відповіді прикордонникам потрібно перевіряти інформацію, зокрема за кількома реєстрами, та забезпечувати належний захист персональних даних. Тому окремі звернення можуть розглядатися довше, ніж зазвичай. У ДПСУ наголошують, що документи опрацьовують у межах строків, передбачених чинним законодавством, зокрема Законом України "Про звернення громадян". У визначених законом випадках строк розгляду може бути продовжено.

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Як отримати підтвердження перетину кордону без додаткових запитів

Якщо громадянину потрібно підтвердити дату перетину державного кордону України, краще подбати про це безпосередньо під час проходження паспортного контролю. Прикордонна служба радить за потреби попросити співробітника пункту пропуску поставити відповідну відмітку – даташтамп – у паспорті.

Це може знадобитися для подання документів до іноземних установ, звернення до консульств або оформлення соціальних виплат. Такий підхід дає змогу отримати документальне підтвердження одразу під час перетину кордону, не надсилаючи згодом окремий письмовий запит до ДПСУ.

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Особливо важливо заздалегідь уточнити вимоги установи, до якої подаватимуть документи. Якщо вона вимагає підтвердження дати перетину кордону, варто з’ясувати, чи достатньо відмітки в паспорті та чи потрібні додаткові документи.

Як перевірити, чи є обмеження на виїзд з України

Громадяни України можуть самостійно перевірити інформацію про наявність щодо себе тимчасового обмеження у праві виїзду за межі країни через електронний сервіс "Особистий кабінет" на офіційному сайті Державної прикордонної служби. Інструмент призначений для перевірки інформації про обмеження права на виїзд і доступний громадянам України лише щодо себе особисто.

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Йдеться про обмеження, застосовані в установленому законом порядку на підставі відповідних судових рішень або постанов державних виконавців. Зокрема, вони можуть стосуватися невиконаних зобов’язань зі сплати аліментів, штрафів чи інших боргів.

Водночас важливо враховувати, що сервіс дає змогу перевірити саме наявність відповідного обмеження. Він не замінює перевірку всіх можливих умов перетину кордону та не є універсальним підтвердженням права на виїзд у будь-якій ситуації. Тому перед запланованою поїздкою варто заздалегідь перевірити доступну інформацію та переконатися, що документи відповідають вимогам для перетину кордону.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, Польща готова розглянути перенесення українського прикордонного та митного контролю на свою територію, якщо російські обстріли створюватимуть загрозу для роботи пунктів пропуску, а перевірки в такому разі проводитимуть спільно служби двох держав. Станом на 20 жовтня 2026 року остаточного рішення немає, а запровадження нового механізму потребує міждержавної угоди.