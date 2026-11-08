Знову подивимося в зуби дареному коневі. Бо не так вже й даремно він нам дістається.

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Мінфін щойно актуалізував – станом на 31 серпня – цифри від Інституту світової економіки Кіля (Німеччина) щодо, зокрема, загальних розмірів допомоги Україні від кожної держави з початку повномасштабної війни (в млрд євро).

Інформація, як завжди, насамперед базується на зобов’язаннях відповідних країн;

однак, коли стають відомі реальні поставки в цифровому вимірі чи проплати, наводяться вже саме такі значення.

При цьому для оцінки негрошових пожертв (військова техніка, зброя тощо), як і раніше, фахівцями зазначеного Інституту були використані верхні межі ринкових цін – щоб не зменшувати справжній масштаб допомоги.

Отже, моя вибірка з цієї статистики – стосовно 20 держав, чия допомога нам є найбільшою,

а також ЄС як самостійного донора – понад допомоги його конкретних країн-членів

(в дужках – для ілюстрації їхніх фінансових спроможностей – за традицією надаю теж оновлений [жовтневий] прогноз МВФ щодо цьогорічного ВВП відповідних країн, але вже в трлн доларів):

ЄС (Рада Європи та комісії) 190,3 (-)

США [сума за Трампа не змінювалась] 119,0 (32,6)

Німеччина 54,3 (5,5)

Велика Британія 33,9 (4,3)

Норвегія 31,7 (0,7)

Нідерланди 23,5 (1,4)

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Швеція 19,3 (0,7)

Японія 18,4 (4,3)

Канада 16,4 (2,5)

Данія 12,2 (0,5)

Франція 10,3 (3,6)

Польща 6,4 (1,1)

Швейцарія 5,8 (1,1)

Бельгія 4,8 (0,8)

Іспанія 4,8 (2,1)

Фінляндія 4,4 (0,3)

Італія 4,4 (2,7)

Південна Корея 3,0 (2,3)

Литва 1,6 (0,1)

Естонія 1,2 (0,05)

Австралія 1,1 (2,1)

(Однакові показники – внаслідок округлень, але ж порядок розташування розшифровує, чий внесок все ж більше.)

Таким чином, маємо:

високі розміри допомоги – вочевидь "непропорційні"! – від Норвегії (безперечна лідерка за співвідношенням допомоги й потенціалу!), а також Швеції, Данії, Нідерландів;

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й, навпаки, відносно не дуже великі від членкині G7 Японії (нижче Норвегії, Швеції й Нідерландів), Канади з G7 (ще нижче), Франції з G7 (нижче взагалі кожної з усіх 4 згаданих абзацем вище країн Північної Європи), Іспанії (нижче маленької Бельгії), Італії з G7 (ще менше),

а особливо – від далекої заможної Австралії (нижче навіть Литви й Естонії та й, крім того, з найгіршим співвідношенням з усіх наведених 20 країн).

Стосовно ж тих, хто до першої двадцятки донорів і не потрапив, зазначу ганебно низькі цифри допомоги від Португалії (менше Латвії!), Румунії (нижче за Люксембург!), Туреччини (в півтора рази менше Ісландії!), Індії (в півтора рази менше за Кіпр!), Китаю (ще менше!) -

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є допомога, а є подачка!

До речі, що стосується JEF – Об’єднаних експедиційних сил, котрі, приміром, Залужний вважає значно перспективнішим за НАТО:

країни, які є його членами, – Велика Британія, Норвегія, Нідерланди, Швеція, Данія, Фінляндія, Литва, Естонія, Латвія, Ісландія – займають серед держав-донорів (тобто не враховуючи ЄС як структуру) відповідно 3, 4, 5, 6, 9, 15, 18, 19, 22 і 33 місця.

Це означає, що з десяти JEFівців – вісім знаходяться за розміром загальної допомоги Україні в першій двадцятці СВІТУ

(та й навіть крихітна остання випереджає двох "майже гигантів" НАТО: Туреччину й удвічі – пихату Угорщину)!

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