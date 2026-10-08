Долар і євро в Україні "штормить": що відбувається з курсом валют і до чого готуватися

На початку жовтня офіційні курси основних іноземних валют в Україні обрали протилежні напрямки. Так, якщо долар вперше в історії пробив стелю у 45 грн, то євро спустився до найнижчого рівня з квітня – 50,48 грн.

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Про це повідомив виконавчий директор Центру економічних стратегій Гліб Вишлінський. Там наголосили, що падіння долара могло бути значно сильнішим, якби Нацбанк не вдався до рекордних валютних інтервенцій.

Що відбувається

Падіння євро щодо долара на світових ринках зумовлене зростанням дохідності державних облігацій країн єврозони та занепокоєнням інвесторів щодо фінансової стабільності регіону. Ринок побоюється, що Європейському центральному банку (ЄЦБ) доведеться вдаватися до екстрених інтервенцій для запобігання кризі.

Водночас Нацбанк України (НБУ) змушений орієнтуватися на динаміку обох світових валют. Це пояснюється високою часткою Євросоюзу в зовнішній торгівлі України та критичною роллю Європейського Союзу у фінансуванні українського держбюджету під час війни.

Рекордні інтервенції НБУ

Для утримання стабільності на валютному ринку НБУ змушений витрачати все більше валютних резервів. Так, інтервенції у вересні стали рекордними – лише за один місяць НБУ продав для підтримки гривні рекордні $5,5 млрд.

Водночас загальний обсяг валютних інтервенцій за січень-вересень 2026 року досяг $38,5 млрд. За аналогічний період минулого року цей показник становив $26 млрд.

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Головною причиною зростання тиску на гривню є розширення торговельного дефіциту. Систематичні російські атаки на портову інфраструктуру та падіння обсягів у металургійній галузі суттєво скоротили валютну виручку від українського експорту, тоді як потреба в імпорті критичних товарів залишається високою.

Чи вистачить Україні золотовалютних резервів

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За оцінкою виконавчого директора ЦЕС Гліба Вишлінського, навіть за умов подальшого розширення торговельного дефіциту міжнародне фінансування здатне забезпечити достатній обсяг золотовалютних резервів НБУ.

Ключовою умовою для збереження курсової стабільності залишається своєчасне та повне надходження всієї фінансової допомоги, обіцяної міжнародними партнерами.

Тим часом, згідно з консенсус-прогнозом провідних аналітичних організацій, зібраним Центром економічних стратегій на початку серпня, експерти в середньому очікували курс на рівні 46 грн/$ на кінець року.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що фінансові експерти на радять українцям зберігати всі заощадження в 2026 році в доларах або євро. Напередодні зими представники банківського ринку рекомендують розподіляти кошти між гривневими інструментами та іноземною валютою.