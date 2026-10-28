До 12 років ув’язнення та 170 тис. грн штрафу: нардепи підтримали закон проти "дропів"

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
"Росія повʼязує питання територій із закінченням війни": Зеленський відповів, чи готова Україна до обговорень"Росія повʼязує питання територій із закінченням війни": Зеленський відповів, чи готова Україна до обговореньМагазин Pepco в Познані. ІлюстраціяПопулярна польська мережа відкрила перший магазин в Україні. Всі адреси PepcoВолодимир ПутінПутін хоче більше, ніж Донбас: навіщо Кремлю нові переговори в Абу-Дабі. Інтерв’ю з Огризком"Ми просуваємося": Трамп заявив, що розраховує провести зустріч із Путіним і Зеленським. Відео"Ми просуваємося": Трамп заявив, що розраховує провести зустріч із Путіним і Зеленським. Відео"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця боюВерховна Рада, розгляд проєкту Державного бюджету на 2027 рік. ІлюстраціяСоцстандарти за межею бідності, новий курс долара, зростання цін: бюджет-2027 пройшов перше читання у Раді"Якщо ситуація буде загострюватися": у Південній Кореї допустили розрив дипвідносин з Україною"Якщо ситуація буде загострюватися": у Південній Кореї допустили розрив дипвідносин з УкраїноюРосія вдарила по Харкову: горіли багатоповерхівка і приватний будинок, серед постраждалих – дитина. Фото і відеоРосія вдарила по Харкову: горіли багатоповерхівка і приватний будинок, серед постраждалих – дитина. Фото і відеоатака шахедівРосія вдарила по Україні балістичною ракетою та 88 БПЛА, понад 70 цілей збили сили ППО: наслідки ворожих ударівБанкноти долара США. Ілюстративне фотоСкільки коштуватимуть 100 доларів до 1 листопада: банкір дав прогноз
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

До 12 років ув’язнення та 170 тис. грн штрафу: нардепи підтримали закон проти "дропів"

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read2 хв
63
Ілюстрація шахрай з телефоном та банківською карткою
Кіберзлочинець тримає смартфон та банківську картку. Ілюстраційне фото. Джерело: Freepik

В Україні вцілому ухвалили закон, який спрямований на посилення боротьби з фінансовим шахрайством і незаконним використанням банківських карток та дроп-рахунків. За окремі порушення передбачені штрафи до 170 тис. грн і до восьми років ув’язнення, а покарання за шахрайські кол-центри залежатиме від конкретного правопорушення та застосовних норм закону.

Про відповідні зміні йдеться в законопроєкті №16013, який за основу було підтримано голосами 270 народних депутатів (поіменне голосування – за посиланням). За фракціями та групами голоси розділилися так:

  • "Слуга народу" – 178;
  • "Європейська солідарність" – 0;
  • "Батьківщина" – 14;
  • "Платформа за життя та мир" – 14;
  • "Довіра" – 11;
  • "За майбутнє" – 11;
  • "Голос" – 8;
  • "Відновлення України" – 8;
  • позафракційні – 7.

Зазначається, що закон має вдосконалити механізми протидії схемам, у яких використовують чужі платіжні інструменти, електронні гаманці та банківські рахунки. Водночас важливо розрізняти відповідальність за використання рахунків у шахрайських операціях і звичайне передавання картки іншій людині, правове значення матимуть обставини та мета таких дій.

Читайте також
Дарина ГерцеваДарина Герцева
1,9 т.
Скасування Нацкешбеку та підняття зарплат військовим: як депутати "переписали" бюджет-2027
1,9 т.
Скасування Нацкешбеку та підняття зарплат військовим: як депутати "переписали" бюджет-2027
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
1,0 т.
ЄС відмовився фінансувати Україну самотужки: допомога від інших країн може впасти в 5 разів
1,0 т.
ЄС відмовився фінансувати Україну самотужки: допомога від інших країн може впасти в 5 разів
Дарина ГерцеваДарина Герцева
8,7 т.
Ухилянтам хочуть блокувати рахунки та забирати водійські права: які нові обмеження готують в Україні
8,7 т.
Ухилянтам хочуть блокувати рахунки та забирати водійські права: які нові обмеження готують в Україні

Що змінює закон для українців

Основна мета документа – перекрити один із каналів, які використовують організатори фінансових злочинів. Замість того щоб отримувати гроші безпосередньо на власні рахунки, вони можуть залучати інших людей, чиї картки стають проміжною ланкою для переказу коштів.

Йдеться про рахунки, які використовуються для отримання, переказу або зняття грошей, пов’язаних із шахрайством. Їхні власники іноді погоджуються передати картку, реквізити чи доступ до банківського застосунку за винагороду, не завжди усвідомлюючи можливі наслідки. Документ має посилити відповідальність за дії, пов’язані з такими платіжними інструментами, і допомогти правоохоронцям протидіяти схемам, у яких незаконно отримані кошти проходять через рахунки сторонніх осіб.

Водночас ухвалення закону саме по собі не означає, що кожна людина, яка переказала гроші знайомому або скористалася чужою карткою з дозволу власника, автоматично вчиняє кримінальне правопорушення. Для правової оцінки важливі конкретні обставини, характер операцій і наявність ознак незаконної діяльності.

Хто такі "дропи" і як їх використовують шахраї

"Дропами" називають людей, чиї банківські рахунки або платіжні картки використовують для переміщення коштів, зокрема отриманих унаслідок шахрайства. У таких схемах власник рахунку може отримувати винагороду за те, що надає доступ до картки, приймає перекази, знімає готівку або пересилає гроші далі.

Схема може працювати в кілька етапів. Спочатку шахраї обманом отримують кошти від потерпілих, наприклад через телефонний дзвінок, фішингове повідомлення або фальшивий сайт. Потім гроші надходять на рахунок іншої людини, звідки їх переказують на наступні картки чи знімають готівкою.

Залучення кількох рахунків ускладнює встановлення кінцевого отримувача коштів. Крім того, шахраї можуть використовувати рахунки людей, які формально не є організаторами схеми, але погодилися допомогти з переказами за гроші.

Саме тому передавання банківської картки або доступу до рахунку незнайомцям за винагороду може створити серйозні ризики. Людина ризикує не лише втратити контроль над власними коштами, а й опинитися в центрі розслідування, якщо її рахунок використовували для незаконних операцій.

Схожі теми
ШахрайствоСхемиУкраїнасхема обмануштрафидепутатВерховна Рада Україникрадуть грошібанківська картка
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!