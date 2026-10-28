До 12 років ув’язнення та 170 тис. грн штрафу: нардепи підтримали закон проти "дропів"

В Україні вцілому ухвалили закон, який спрямований на посилення боротьби з фінансовим шахрайством і незаконним використанням банківських карток та дроп-рахунків. За окремі порушення передбачені штрафи до 170 тис. грн і до восьми років ув’язнення, а покарання за шахрайські кол-центри залежатиме від конкретного правопорушення та застосовних норм закону.

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Про відповідні зміні йдеться в законопроєкті №16013, який за основу було підтримано голосами 270 народних депутатів (поіменне голосування – за посиланням). За фракціями та групами голоси розділилися так:

"Слуга народу" – 178;

"Європейська солідарність" – 0;

"Батьківщина" – 14;

"Платформа за життя та мир" – 14;

"Довіра" – 11;

"За майбутнє" – 11;

"Голос" – 8;

"Відновлення України" – 8;

позафракційні – 7.

Зазначається, що закон має вдосконалити механізми протидії схемам, у яких використовують чужі платіжні інструменти, електронні гаманці та банківські рахунки. Водночас важливо розрізняти відповідальність за використання рахунків у шахрайських операціях і звичайне передавання картки іншій людині, правове значення матимуть обставини та мета таких дій.

Що змінює закон для українців

Основна мета документа – перекрити один із каналів, які використовують організатори фінансових злочинів. Замість того щоб отримувати гроші безпосередньо на власні рахунки, вони можуть залучати інших людей, чиї картки стають проміжною ланкою для переказу коштів.

Йдеться про рахунки, які використовуються для отримання, переказу або зняття грошей, пов’язаних із шахрайством. Їхні власники іноді погоджуються передати картку, реквізити чи доступ до банківського застосунку за винагороду, не завжди усвідомлюючи можливі наслідки. Документ має посилити відповідальність за дії, пов’язані з такими платіжними інструментами, і допомогти правоохоронцям протидіяти схемам, у яких незаконно отримані кошти проходять через рахунки сторонніх осіб.

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Водночас ухвалення закону саме по собі не означає, що кожна людина, яка переказала гроші знайомому або скористалася чужою карткою з дозволу власника, автоматично вчиняє кримінальне правопорушення. Для правової оцінки важливі конкретні обставини, характер операцій і наявність ознак незаконної діяльності.

Хто такі "дропи" і як їх використовують шахраї

"Дропами" називають людей, чиї банківські рахунки або платіжні картки використовують для переміщення коштів, зокрема отриманих унаслідок шахрайства. У таких схемах власник рахунку може отримувати винагороду за те, що надає доступ до картки, приймає перекази, знімає готівку або пересилає гроші далі.

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Схема може працювати в кілька етапів. Спочатку шахраї обманом отримують кошти від потерпілих, наприклад через телефонний дзвінок, фішингове повідомлення або фальшивий сайт. Потім гроші надходять на рахунок іншої людини, звідки їх переказують на наступні картки чи знімають готівкою.

Залучення кількох рахунків ускладнює встановлення кінцевого отримувача коштів. Крім того, шахраї можуть використовувати рахунки людей, які формально не є організаторами схеми, але погодилися допомогти з переказами за гроші.

Саме тому передавання банківської картки або доступу до рахунку незнайомцям за винагороду може створити серйозні ризики. Людина ризикує не лише втратити контроль над власними коштами, а й опинитися в центрі розслідування, якщо її рахунок використовували для незаконних операцій.