Будинки та гуртожитки для ВПО зможуть орендувати за 1 грн: в Україні підписали новий закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який розблоковує передачу державних і комунальних будинків, гуртожитків та іншої нерухомості в оренду юридичним особам, установам і закладам для організації тимчасового проживання ВПО (внутрішньо-переміщені особи), зокрема за символічну плату в 1 грн. Йдеться не про оренду квартири кожним переселенцем за гривню і не про передачу житла у власність, а про механізм, який дозволить громадам та партнерам створювати більше місць для розселення ВПО.

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Відповідні зміни закріплені в законі №5005-IX, який вже підписаним ,5 жовтня, повернувся до Верховної Ради. Його головне завдання – усунути законодавчу колізію, через яку фактично був заблокований один із механізмів забезпечення ВПО тимчасовим житлом.

Що змінилося для переселенців

Новий закон вносить зміни до прикінцевих та перехідних положень закону "Про оренду державного та комунального майна". До 1 січня 2028 року зупиняється дія норми, яка створювала юридичну перешкоду для використання відповідного майна. Необхідність змін виникла після ухвалення закону "Про основні засади житлової політики".

Через колізію повноцінна передача цілих об'єктів державної та комунальної нерухомості для організації проживання переселенців була ускладнена. Тепер цей механізм має знову запрацювати.

Фактично йдеться про те, що будинок або гуртожиток можна буде передати в оренду організації чи установі, яка використовуватиме його для розміщення ВПО. Орендна плата при цьому може бути символічною – 1 грн.

Хто насправді платитиме 1 гривню

Момент є принциповим, адже формулювання про "житло за 1 грн" може створити неправильне враження щодо суті програми. Закон не передбачає масової передачі квартир чи будинків безпосередньо у приватну оренду переселенцям за гривню.

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Символічна ставка стосується механізму передачі державного або комунального об'єкта юридичній особі, установі чи закладу, який організовуватиме там тимчасове проживання людей. Наприклад, громада має гуртожиток, будинок або іншу нерухомість, яку можна пристосувати для проживання.

Об'єкт може бути переданий відповідній організації, після чого за участю місцевої влади, міжнародних партнерів чи донорів його можна відремонтувати, облаштувати та використовувати для розселення ВПО. Таким чином, 1 грн – це насамперед інструмент для запуску соціальних житлових проєктів, а не встановлена для кожного переселенця вартість оренди кімнати чи квартири.

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Яке житло можна буде використовувати

Однією з ключових змін є можливість передавати цілісні об'єкти нерухомості. Насамперед це можуть бути:

будинки;

гуртожитки;

інші об'єкти державної та комунальної нерухомості, які можна використовувати або переобладнати для проживання.

Замість пошуку окремих квартир місцева влада та партнери зможуть працювати з цілим об'єктом. При цьому сама нерухомість не переходить у власність ВПО. Закон стосується тимчасового проживання, а не приватизації чи безоплатної передачі державного або комунального житла конкретній людині.

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Навіщо знадобився новий закон

Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №15579, після чого документ отримав номер 5005-IX. 5 жовтня закон із підписом президента повернувся до парламенту.

Необхідність змін пояснювали законодавчою колізією, яка фактично заважала використовувати вже наявні державні та комунальні об'єкти для розселення переселенців. Нерухомість могла бути придатною або потенційно придатною для розміщення людей, міжнародні партнери могли бути готові фінансувати ремонт чи облаштування, але юридичний механізм передачі такого майна був заблокований.

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Ще одна мета змін – спростити реалізацію житлових проєктів за участю міжнародних партнерів. Після передачі нерухомості можна буде залучати фінансування для ремонту та облаштування приміщень, а потім використовувати їх для проживання людей, які через війну були змушені залишити власні домівки.

Для ВПО паралельно діють й інші житлові програми

Механізм оренди державної та комунальної нерухомості за символічною ставкою є лише одним із способів вирішення житлової проблеми переселенців. В Україні паралельно діють компенсаційні та кредитні програми для людей, які втратили житло або хочуть придбати власну нерухомість.

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Окремо розвивається напрям соціального житла для ВПО, які не мають можливості самостійно купувати чи довгостроково орендувати квартиру або будинок. Тому підписаний закон насамперед має збільшити фонд доступного тимчасового житла.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні стартує пілотний проєкт соціального житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) під назвою "Будиночок у селі". У межах цієї ініціативи місцеві громади викуповуватимуть вільні приватні будинки та передаватимуть їх переселенцям для тривалого проживання.