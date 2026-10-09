Блекаут як привід: Держфінмон під керівництвом скандального Проніна може відключити систему, що розпізнає ризикові операції

Державна служба фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) України, до якої останнім часом озвучено вже немало претензій, не передбачила заздалегідь достатнього фінансування для роботи під час відключень електроенергії. Під приводом блекауту там можуть відключити систему, що розпізнає ризикові операції. При чому скандальний голова відомства Філіп Пронін усе заперечує.

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Про проблему заявила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, вартість одного дня роботи генераторів становить 50-60 тис. грн. У результаті недофінансування, запасу дизельного пального для генераторів вистачить лише на кілька днів, а казначейство не пропускає платежі на закупівлю нової партії.

"На вихідних доведеться відключити також систему ІСФМ, через електронний кабінет якої банки, нотаріуси, бухгалтери, страховики пересилають інформацію про порогові або підозрілі операції. Але, якщо її відключити хоч на хвилину, потім запустити цю систему, за моєю інформацією, буде дуже важко. Хто питав, де та чарівна кнопка, що відключає повідомлення про підозрілі операції, то ось вона: ІСФМ Держфінмону. Якщо систему загасити, то потім можуть бути збої, і частину повідомлень може бути втрачено", – зазначила нардепка.

Ситуація викликала питання до планування роботи органу, який відповідає за аналіз фінансових операцій і протидію відмиванню коштів. Якщо відомство справді ризикує залишитися без резервного живлення через нестачу пального, воно має пояснити, чому витрати на безперервну роботу не були належним чином забезпечені заздалегідь.

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У відповідь голова Держфінмоніторингу Пронін заперечив, що відомство планує відключати інформаційну систему, через яку надходять повідомлення про порогові та підозрілі фінансові операції. Окремо він відкинув твердження про існування "чарівної кнопки", яка дає змогу вимкнути повідомлення про підозрілі операції.

Водночас Пронін не пояснює, чи достатньо відомство забезпечене пальним для генераторів, чи є затримки з його закупівлею та як орган планує підтримувати роботу за тривалих знеструмлень.

Головні історії дня

До Проніна вже накопичились претензії: схеми, зірвані звіти і тотальне ігнорування

НАБУ під час розслідування розкрадань на будівництві фортифікацій вийшло на схему можливого відмивання коштів через десятки офшорних компаній. Розслідування стосувалося діяльності структур, пов'язаних із Держфінмоніторингом, який на той момент очолював Філіп Пронін. За даними слідства, гроші могли надходити під виглядом оплати товарів і різноманітних послуг, після чого переводитися між пов'язаними компаніями та виводитися на рахунки іноземних структур.

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Під час обшуку у справі правоохоронці вилучили 278 тисяч доларів, понад 3,3 млн грн, а також документи, печатки та реєстраційні папери десятків українських та іноземних компаній. Серед них були 11 українських юросіб, 12 ФОПів і сім іноземних компаній, зареєстрованих, зокрема, на Кіпрі, у Чехії та на Британських Віргінських островах.

Також Державна служба фінансового моніторингу України під керівництвом Філіпа Проніна порушила встановлені терміни підготовки звіту за результатами четвертої Національної оцінки ризиків. Проведення цієї оцінки було зобов’язанням України в межах програми Ukraine Facility, а її невиконання могло поставити під загрозу фінансування у розмірі 67 млн євро.

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Показово, що, за словами того ж Железняка, розслідування щодо корупції у Полтавській ОВА загадковим чином "співпали" зі значно частішими, ніж до того, закордонними відрядженнями Проніна. Поки детективи НАБУ перебували на Полтавщині, колишній очільник ОВА "пропадав" у Європі. Що, вказував тоді нардеп, практично унеможливлювало його контакти з детективами.

Згодом, щоправда, географія відряджень Проніна значно розширилася: окрім європейських столиць він державним коштом їздив, наприклад, у Мексику та Танзанію, де, окрім профільних заходів відвідував і туристичні об'єкти – поки народні депутати марно чекали його на засіданняк ТСК, де до Проніна накопичилося чимало запитань.

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Загалом за перший рік на посаді Пронін понад 70 днів провів за кордоном. При цьому від’їзди чиновника співпадали по часу з важливими засіданнями тимчасових слідчих комітетів Верховної Ради, або корупційними скандалами за участі його команди. Та й у 2026 році у робочому кабінеті Пронін з'являвся далеко не щодня: за перші три місяці ледь набралося 27 днів, коли підлеглі його там бачили.

Окрім корупційної історії довкола Полтавської ОВА Пронін "відзначився" під час скандалу довкола операції "Мідас". Очолюваний ним Держфінмоніторинг "аномально довго" не передавав Бюро дані про рух коштів в "оборонці". Через це його викликали на засідання ТСК до Верховної Ради. Зрештою з'ясувалося, що Держфінмоніторинг не побачив порушень у діях бекофісу Тимура Міндіча (або ж, як зазначили у відомстві, не знайшли "жодної підозрілої операції").

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Станом на 10 березня 20206 року у НАБУ констатували, що Фінмоніторинг гальмує розслідування "Мідас". На той момент від початку розслідування детективи Бюро не отримали відповіді на жоден запит.

Через численні скандали, в яких зринало прізвище Проніна, терпець увірвався навіть у частини народних обранців: депутати звернулися з вимогою його відставки. А після спецоперації НАБУ та САП "Карфаген" голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін, ймовірно, опинився під загрозою звільнення. На тлі розслідування та кадрових змін у державних органах він фактично зник із публічного поля, що посилило припущення про можливу відставку.

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Тим часом Пронін ігнорує й звернення очільника НКЦПФР Олексія Семенюка. Через повну відсутність зворотного зв'язку керівник Комісії був змушений поскаржитися до фінансового комітету Верховної Ради. Зазначається що системне ігнорування звернень регулятора з боку Держфінмоніторингу відбувалося в період із 2024 року до 17 серпня 2026 року.

За цей час НКЦПФР направила Держфінмону 85 повідомлень про підозрілі операції на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Загальна сума цих транзакцій перевищує 222 млрд грн, проте, за даними Комісії, вона досі не отримала відповіді на жодне з них.

Як повідомляв OBOZ.UA, медіа також розкрили, що Держфінмоніторинг міг незаконно оформлювати відстрочки від мобілізації. Схема могла діяти щонайменше з 2025 року.