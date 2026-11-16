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Банки стрімко переписали курс: скільки тепер коштує долар в Україні

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
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В Україні різко переписали курс долара
В Україні різко переписали курс долара. Джерело: Freepik

За вихідні в українських банках помітно здешевшав готівковий долар. Так, ополудні 16 листопада вони визначили його курс у середньому на рівні 45,31/45,97 грн (купівля/продаж), що одразу на 73 коп. нижче під час купівлі та на 26 коп. під час продажу, ніж було ввечері 13 числа.

Загалом великі установи продають валюту по 45,9-46,1 грн. Так:

  • ПриватБанк – 45,95 грн;
  • Сенс Банк – 45,95 грн;
  • Райффайзен Банк – 45,95 грн;
  • ПУМБ – 45,9 грн;
  • Універсал Банк – 46,1 грн;
  • Укрсиббанк – 46,1 грн;
  • Прокредит Банк – 45,9 грн;
  • Таскомбанк – 45,95 грн;
  • Intesa Sanpaolo Bank – 45,95 грн;
  • Юнекс Банк – 46,09 грн.

Купують же вони її по 45-45,6 грн. Зокрема:

  • ПриватБанк – 45,3 грн;
  • Сенс Банк – 45,3 грн;
  • Райффайзен Банк – 45,2 грн;
  • ПУМБ – 45,3 грн;
  • Універсал Банк – 45,6 грн;
  • Укрсиббанк – 45,2 грн;
  • Прокредит Банк – 45,1 грн;
  • Таскомбанк – 45,3 грн;
  • Intesa Sanpaolo Bank – 45,25 грн;
  • Юнекс Банк – 45 грн.
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Слід враховувати, що наведені значення можуть відрізнятися від фактичного курсу в банках. Там можуть стягувати додаткову комісію.

В українських банках помітно подешевшав готівковий долар

В українських банках помітно подешевшав готівковий долар. Джерело: "Минфін"

Змінили вартість готівкової валюти і в обмінниках. Там її:

  • купують у середньому по 45,64 грн (дешевше на 3 коп.);
  • продають по 46,29 грн (дешевше на 6 коп.).
Курс долара в українських банках

Курс долара в українських банках. Джерело: finance.ua

Прогноз щодо курсу долара в Україні на тиждень

Загалом же, розповіла OBOZ.UA членкиня правління "Юнекс Банк" Анна Золотько, на поточному тижні (16-22 листопада) гривня залишатиметься під помірним тиском. Причини:

  • Значний попит на валюту з боку імпортерів.
  • Потреби держави.
  • Недостатня пропозиція долара на міжбанківському ринку.

"Важливим фактором стримування залишатиметься політика Національного банку. Якщо регулятор збереже нинішні обсяги продажу валюти, це й надалі дасть змогу покривати дефіцит пропозиції та згладжувати надмірні коливання", – пояснила Золотько.

Водночас, зазначила вона, додаткову підтримку гривні може забезпечити податковий період. Річ у тім, що:

  • Підприємствам потрібно буде виконувати зобов’язання перед бюджетом.
  • Тому експортери можуть активніше продавати валютну виручку, збільшуючи пропозицію долара на міжбанку.

"Від обсягів міжнародної фінансової допомоги, потреб імпортерів і загального балансу валютної виручки та платежів залежатиме, наскільки активно НБУ доведеться поповнювати пропозицію валюти на ринку", – підсумувала банкір.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас станом на 1 жовтня загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках становила 1,779 трлн грн. Це на 19,4 млрд грн більше, ніж було у вересні. Лідером серед валют є гривня – сума вкладів у ній оцінюється в 1,172 трлн грн.

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