Банки стрімко переписали курс: скільки тепер коштує долар в Україні
За вихідні в українських банках помітно здешевшав готівковий долар. Так, ополудні 16 листопада вони визначили його курс у середньому на рівні 45,31/45,97 грн (купівля/продаж), що одразу на 73 коп. нижче під час купівлі та на 26 коп. під час продажу, ніж було ввечері 13 числа.
Загалом великі установи продають валюту по 45,9-46,1 грн. Так:
- ПриватБанк – 45,95 грн;
- Сенс Банк – 45,95 грн;
- Райффайзен Банк – 45,95 грн;
- ПУМБ – 45,9 грн;
- Універсал Банк – 46,1 грн;
- Укрсиббанк – 46,1 грн;
- Прокредит Банк – 45,9 грн;
- Таскомбанк – 45,95 грн;
- Intesa Sanpaolo Bank – 45,95 грн;
- Юнекс Банк – 46,09 грн.
Купують же вони її по 45-45,6 грн. Зокрема:
- ПриватБанк – 45,3 грн;
- Сенс Банк – 45,3 грн;
- Райффайзен Банк – 45,2 грн;
- ПУМБ – 45,3 грн;
- Універсал Банк – 45,6 грн;
- Укрсиббанк – 45,2 грн;
- Прокредит Банк – 45,1 грн;
- Таскомбанк – 45,3 грн;
- Intesa Sanpaolo Bank – 45,25 грн;
- Юнекс Банк – 45 грн.
Слід враховувати, що наведені значення можуть відрізнятися від фактичного курсу в банках. Там можуть стягувати додаткову комісію.
Змінили вартість готівкової валюти і в обмінниках. Там її:
- купують у середньому по 45,64 грн (дешевше на 3 коп.);
- продають по 46,29 грн (дешевше на 6 коп.).
Прогноз щодо курсу долара в Україні на тиждень
Загалом же, розповіла OBOZ.UA членкиня правління "Юнекс Банк" Анна Золотько, на поточному тижні (16-22 листопада) гривня залишатиметься під помірним тиском. Причини:
- Значний попит на валюту з боку імпортерів.
- Потреби держави.
- Недостатня пропозиція долара на міжбанківському ринку.
"Важливим фактором стримування залишатиметься політика Національного банку. Якщо регулятор збереже нинішні обсяги продажу валюти, це й надалі дасть змогу покривати дефіцит пропозиції та згладжувати надмірні коливання", – пояснила Золотько.
Водночас, зазначила вона, додаткову підтримку гривні може забезпечити податковий період. Річ у тім, що:
- Підприємствам потрібно буде виконувати зобов’язання перед бюджетом.
- Тому експортери можуть активніше продавати валютну виручку, збільшуючи пропозицію долара на міжбанку.
"Від обсягів міжнародної фінансової допомоги, потреб імпортерів і загального балансу валютної виручки та платежів залежатиме, наскільки активно НБУ доведеться поповнювати пропозицію валюти на ринку", – підсумувала банкір.
Як повідомляв OBOZ.UA, водночас станом на 1 жовтня загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках становила 1,779 трлн грн. Це на 19,4 млрд грн більше, ніж було у вересні. Лідером серед валют є гривня – сума вкладів у ній оцінюється в 1,172 трлн грн.