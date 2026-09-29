В українських банках помітно зріс курс готівкового долара. Вранці 29 вересня його визначили на рівні 44,65/45,16 грн (купівля/продаж), що на 7 коп. вище як в купівлі, так і в продажу, ніж було ввечері попереднього дня.

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Загалом великі установи продають валюту за 45,15-45,3 грн. Так:

ПриватБанк – 45,15 грн;

Сенс Банк – 45,15 грн;

ПУМБ – 45,3 грн;

Райффайзен Банк – 45,19 грн;

Правекс Банк – 45,15 грн.

Купують же вони її по 44,55–44,7 грн. Зокрема:

ПриватБанк – 44,55 грн;

Сенс Банк – 44,7 грн;

ПУМБ – 44,7 грн;

Райффайзен Банк – 44,75 грн;

Правекс Банк – 44,7 грн.

Слід враховувати, що наведені значення можуть відрізнятися від фактичного курсу в банках. Там можуть стягувати додаткову комісію.

Вартість валюти переглянули й у обмінниках. Там її встановили на середньому рівні 44,73/45,09 грн (купівля/продаж). Це:

на 16 коп. вище при купівлі;

на 4 коп. у продажу.

Прогноз курсу долара в Україні на тиждень

Загалом, як прогнозує для OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, в українських банках та обмінних пунктах очікується помітна зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, до 4 жовтня вартість валюти в них перебуватиме в межах 44,6-45 грн. Таким чином, до кінця тижня і там, і там не виключається здешевлення долара як при купівлі, так і при продажу.

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При цьому, підкреслюється, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в колишніх межах. Зокрема:

до 0,5-0,6 грн у банках;

до 0,6-1 грн в обмінниках.

Крім того, зазначається, різниця курсів купівлі в банках становитиме 0,2-0,3 грн і 0,3-0,5 грн в обмінних пунктах. А різниця курсів продажу – 0,1-0,2 грн у банках і 0,3-0,5 грн в обмінниках.

"Попри посилення військових та економічних ризиків, на межі вересня та жовтня різкого погіршення ситуації на валютному ринку не очікується. Курсова "стриманість", найімовірніше, збережеться й на готівковому валютному ринку", – розповів банкір.

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