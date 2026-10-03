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Американо-український інвестиційний фонд уклав першу угоду щодо корисних копалин: що відомо

Михайло Левакін
Михайло Левакін
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Американо-український інвестиційний фонд уклав першу угоду щодо корисних копалин: що відомо
Укладено першу угоду з США щодо корисних копалин. Джерело: ілюстраційне фото Мінінфраструктури

Спільний американсько-український інвестиційний фонд із відновлення уклав першу угоду у сфері "критично важливих" для США корисних копалин. Ба більше, фонд також розпочав чотири інші нові проєкти.

Перша укладена угода – це 30 млн доларів інвестицій, а загальний обсяг проєктів спільного фонду наразі становить 70 млн доларів. Це "демонструє підтримку України з боку Вашингтона", цитує Reuters главу інвестиційного підрозділу Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку Конора Коулмана.

Угоди щодо копалин

Перша угода "передбачає вкладення приблизно 30 мільйонів доларів у спільну інвестиційну платформу" з BGV Group, зазначає агенція. Нагадаємо: BGV Group – це українська корпорація Геннадія Буткевича, власника мережі супермаркетів АТБ.

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Ця угода, як і інші майбутні, стосуються гірничодобувних проєктів "на ранній стадії розвитку" по всій Україні, а також родовищ рідкісноземельних елементів, урану, берилію та цирконію.

"Усі вони входять до переліку критично важливих для США мінералів, тому це дуже добре узгоджується з тим, чого ми прагнемо досягти з огляду на пріоритети адміністрації", – сказав Конор Коулман.

Інші проєкти

Два окремі проєкти, які веде американсько-український інвестиційний фонд із відновлення, "спрямовані на зміцнення електромереж та теплопостачання". Це на тлі активізації російських атак на ключові об'єкти інфраструктури України напередодні зими є доволі актуальною темою, зауважують в Reuters.

За словами Коулмана, один із них – майже на 100 мільйонів доларів, які будуть надано в кредит компанії ДТЕК "на створення нової акумуляторної системи", що забезпечуватиме резервне електропостачання приблизно 600 тисячам українських домогосподарств протягом до двох годин.

"Коулман також сказав, що фонд шукає ще більше капіталу для збільшення своїх можливостей", – зазначає агенція.

Що передувало

Ще навесні минулого року Україна та США підписали угоду про корисні копалини. Вона передбачає створення спільного інвестфонду, який поповнюватиметься від розробки українських надр. Згідно з укладеним документом, Україна зберігає всі надра у власності. Договір відповідає українській Конституції та не змінює євроінтеграційний курс.

Фонд матиме частки України та США у співвідношенні 50 на 50 та рівноцінне управління – ні США, ні Україна не мають переваги у голосуванні.

    Укладання договору про корисні копалини було передбачено меморандумом, який Україна та США підписали у квітні минулого року. 

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