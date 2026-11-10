Лукашенко вилетів до Москви на термінову розмову з Путіним: що відомо

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 листопада вилетів до Москви з робочим візитом. У російській столиці він має провести переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним, а 11 листопада взяти участь у сесії Ради колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це повідомляють російські медіа з посиланням на білоруську пресслужбу та заяву речника Кремля Дмитра Пєскова. Останній підтвердив, що зустріч Путіна з Лукашенком запланована на вівторок, 10 листопада.

Про що говоритимуть Лукашенко та Путін

Про візит Лукашенка повідомив наближений до його пресслужби Telegram-канал "Пул Первого". Згідно з повідомленням, 10 листопада в Москві має відбутися двостороння зустріч білоруського диктатора з Путіним.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив журналістам, що переговори передбачені графіком російського лідера.

Водночас офіційної інформації про порядок денний зустрічі наразі немає.Також не відомо, чи порушуватимуться під час переговорів Путіна й Лукашенка питання війни Росії проти України.

Лукашенко візьме участь у саміті ОДКБ

Основним публічним заходом робочого візиту Лукашенка стане його участь у сесії так званої Ради колективної безпеки ОДКБ, яка запланована на 11 листопада в Москві.

За повідомленням білоруської сторони, у своєму виступі Лукашенко має представити позицію Мінська щодо основних напрямів розвитку організації.

За підсумками саміту очікується підписання близько двох десятків документів. Серед них – підсумкова Декларація Ради колективної безпеки, Антитерористична стратегія до 2030 року та низка рішень щодо поглиблення співпраці між державами-учасницями.

Що відомо про ОДКБ

Організація договору про колективну безпеку об'єднує Росію, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Вірменію. Формально вона передбачає співпрацю держав у питаннях колективної безпеки, оборони та протидії загрозам.

Водночас участь Вірменії в організації фактично заморожена. Єреван не бере повноцінної участі в її роботі з 2024 року після того, як керівництво країни заявило про невиконання союзниками своїх зобов'язань під час загострення конфлікту з Азербайджаном.

Як повідомляв OBOZ.UA, нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив низку гучних заяв про російсько-українську війну. Він упевнений, що вона найближчими місяцями буде завершено. Також він знову запропонував Мінськ як майданчик для дипломатичних контактів воюючих сторін.