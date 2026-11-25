"Генштаб РФ мене не повідомив": Лукашенко знову витягнув карту і спробував виправдатись за співучасть у війні проти України. Відео

Незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко знову заявив, що не має ніякого стосунку до війни в Україні. За його словами, він нібито про плани Росії не знав, оскільки генштаб Росії йому про це не повідомляв.

Він також зазначив, що росіяни після Білорусі "чомусь повернули на Київ і вирішили через Київ вивести свої війська". Про це він сказав в інтерв'ю Le Point, його слова передав Telegram-канал Пул первого.

Що сказав Лукашенко

Олександр Лукашенко під час інтерв'ю почав стверджувати, що про наміри Путіна вторгнутися в Україну він не знав. За його словами, Білорусь до цієї не причетна, оскільки генштаб Росії його в ці плани не посвячував.

"Ми до цієї війни не маємо стосунку. Я не знав про початок війни, і генштаб Росії мене в це не посвячував", – зазначив білоруський диктатор.

Він приніс на зустріч мапу й почав показувати свою версію подій 2022 року. За його словами, у Білорусі в цей час відбувалися військові навчання росіян, після чого росіяни "чомусь повернули на Київ і вирішили через Київ вивести свої війська".

"Я спеціально взяв карту Білорусі, щоб ви розуміли. У Брестській та Гомельській областях проходили навчання Білорусі та Росії. Це були планові навчання у 2022 році. Після їх завершення російські війська мали залишити територію Білорусі", – розповів він.

При цьому він про їхні наміри, як він стверджує, не знав.

"Росіяни почали виводити свої війська залізницею та автомобільними дорогами. Війська з Бреста вивели, а ті, що залишалися в інших районах, чомусь повернули на Київ і вирішили наступати через нього. Я абсолютно не маю жодного стосунку до початку війни", – підкреслив диктатор.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко привів війська на кордоні з Україною в стан повної бойової готовності. У Радбезі РБ заявили, що в країні триває перевірка боєготовності маневрених груп територіальних органів прикордонної служби.