У Білорусі проводяться навчання з мобілізаційної готовності

Міністерство оборони Білорусі повідомило про проведення щорічних занять із мобілізаційної готовності. Вони стартували 29 вересня під керівництвом голів обласних виконавчих комітетів і триватимуть до 2 жовтня.

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У відомстві зазначили, що під час занять представники місцевих органів управління та організацій відпрацьовують взаємодію під час формування сил територіальної оборони та загонів народного ополчення. Окрему увагу приділяють індивідуальній і спільній підготовці посадовців, військових комісаріатів, організацій та військовозобов’язаних територіальних військ.

За даними Міноборони Білорусі, навчання включають теоретичні та практичні заходи. Учасники мають удосконалити злагодженість дій під час виконання завдань, пов’язаних із формуванням територіальних військ та загонів народного ополчення.

Аналогічні заняття запланували у Вітебській та Гомельській областях. Там вони мають пройти з 13 до 16 жовтня.

Військові навчання

Від початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році на території Білорусі майже безперервно проводять військові та воєнізовані навчання. Олександр Лукашенко неодноразово заявляв про загрози, зокрема терористичні, які, за його словами, походять від України та інших сусідів Білорусі. Доказів на підтвердження цих тверджень у наведеному повідомленні немає.

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Коментуючи військові навчання за участю різних підрозділів, Лукашенко також заявляв, що Білорусь "готується до війни".

Раніше OBOZ.UA повідомляв що Росія розмістила у Білорусі підрозділи, озброєні "Орєшніком". Пізніше у ГУР відповіли, чи є ознаки підготовки Мінська до вступу у війну

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