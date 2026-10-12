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Росія проведе чергові військові навчання в Білорусі: планують задіяти 1500 військових і 300 одиниць техніки

Анна ПавловаАнна Павлова
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Росія проведе чергові військові навчання в Білорусі: планують задіяти 1500 військових і 300 одиниць техніки
Маневри "Непорушне братерство-2026" та "Бар’єр-2026" триватимуть 12–16 жовтня

Цього тижня Російська Федерація проведе чергові військові навчання на території Білорусі. Вони почнуться вже в понеділок, 12 жовтня, і будуть тривати 4 дні.

Про це повідомляється на сайті ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку). Зазначається, що участь у заході беруть військові з Білорусі, Росії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану.

 

Росія проведе чергові військові навчання в Білорусі: планують задіяти 1500 військових і 300 одиниць техніки

Військові навчання ОДКБ в Білорусі. Джерело: odkb-csto.org

"Будуть задіяні понад 1500 військовослужбовців та більш ніж 300 одиниць озброєння, військової і спеціальної техніки, приблизно 80 безпілотників різних типів", –йдеться в повідомленні.

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Серед завдань, які "відпрацьовуватимуть" військові з п'яти країн, проведення так званих миротворчих операцій. Також вони проводитимуть ліквідацію джерел біологічних загроз. Навчання відбуватимуться на полігонах "Лосвідо" та "Стародорожський".

У керівництві ОДКБ наголошують, що навчання мають плановий характер і нібито не спрямовані проти третіх держав.

Деталі

Основу російського військового контингенту становлять мотострілкові та розвідувальні підрозділи, підрозділи зв'язку, радіоелектронної боротьби, РХБ захисту, медичні підрозділи, а також розрахунки військ безпілотних систем загальновійськової армії Центрального військового округу.

Крім того, у виконанні навчально-бойових завдань буде задіяно близько 40 одиниць військової та спеціальної техніки російського контингенту, включаючи бронетранспортери БТР-82А, тактичні всюдиходи "Улан-1" та "Улан-2", квадроцикли та мотоцикли.

Раніше повідомлялось, що Москва ділиться з Пекіном бойовим досвідом, здобутим під час війни проти України, зокрема навчає китайських військових застосовувати реактивні безпілотники та координувати їхні дії з наземними підрозділами. Ці напрацювання можуть вплинути на підходи Китаю до ведення бойових дій у разі конфлікту навколо Тайваню.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що китайські військові проходять підготовку на російських полігонах щонайменше з 2024 року. Вони тренуються поблизу Волгограда разом із підрозділами 8-ї загальновійськової армії РФ, які воюють на сході України.

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