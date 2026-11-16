Незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко привів війська на кордоні з Україною в стан повної бойової готовності. У Радбезі РБ заявили, що в країні триває перевірка боєготовності маневрених груп територіальних органів прикордонної служби.

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Про це повідомляє "БелТА". Державний секретар Ради безпеки Олександр Вольфович заявив, що перевірку підрозділів Державного прикордонного комітету проводять за планом, затвердженим білоруським диктатором на 2026 рік.

"Основний акцент зроблено на перевірці, ймовірно, наймобільніших підрозділів відомства. Водночас у всіх групах і загонах органів прикордонної служби маневрені групи приведено в повну бойову готовність", – сказав він.

Перевірка передбачає, що білоруські прикордонники здійснять марші, під час яких на них "впливатимуть диверсійно-розвідувальні групи умовного противника". Після цього підрозділи вийдуть на ділянки місцевості та полігони, де проведуть контрольні заняття.

"Буде оцінено вогневу, фізичну й тактичну підготовку кожного військовослужбовця. Підсумки перевірки проаналізують і доповідатимуть главі держави", – зазначив Вольфович.

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Відомо, що перевірка охопила, зокрема, Гомельську та Брестську прикордонні групи, які охороняють кордон з Україною. Також у навчаннях беруть участь підрозділи Лідської прикордонної групи.

За словами Вольфовича, у 2026 році було проведено масштабну перевірку всіх структур військової організації Білорусі.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше міністерство оборони Білорусі повідомило про проведення щорічних навчань із мобілізаційної готовності. Вони розпочалися 29 вересня під керівництвом голів обласних виконавчих комітетів і тривали до 2 жовтня.

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