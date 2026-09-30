Білорусь продовжує допомагати країні-агресорці Росії атакувати Україну дронами. Час від часу на її території вмикаються ретранслятори, які підсилюють сигнал для російських безпілотників, що летять по нашій країні, зокрема в західні області.

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Водночас прикордонники не фіксують накопичення військ і техніки на білоруській території. Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі.

"Приклад дії Росії щодо ударів по наших західних областях показує те, що на території Білорусі продовжують працювати чи вмикатися періодично ретранслятори, які підживлювали сигнал для російських дронів, які летять бити як по території України, так і по нашому прикордонню з Польщею зокрема", – сказав він.

Таким чином, усі попередні заяви білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо ретрансляторів та прагнення якомога швидшого настання миру не відповідають дійсності. Білорусь не лише залишається у сфері впливу Росії, а й надає агресору максимальну підтримку, зазначив Демченко.

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На кордоні з Білоруссю, за його словами, ніяких кардинальних змін не фіксується. Там не відбувається ні накопичення, ні переміщення особового складу та техніки.

Як повідомляв OBOZ.UA, у вересні 2026-го стало відомо, що країна-агресорка Росія знову використовує територію Білорусі для розширення можливостей ударних дронів під час повітряних нападів на Україну. Зокрема, українська розвідка зафіксувала роботу шести веж-ретрансляторів супутникового сигналу уздовж білорусько-українського кордону.

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