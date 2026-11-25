Який транспортний засіб проїде перехрестя передостаннім? Складне завдання з ПДР

Хто з чотирьох водіїв на цьо...

Нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг водії зазвичай проїжджають за правилом перешкоди праворуч. Але коли серед учасників ситуації є трамваї, ПДР вимагають поставитись до ситуації більш пильно.

Чи зможете ви роз’їхатись в такій ситуації без порушення, допоможе перевірити цікавий тест. Його опублікував Telegram-канал "За! Правилами". На картинці із завданням ми бачимо перехрестя із чотирма учасниками дорожнього руху: синій трамвай тут повертає праворуч, червоний – ліворуч, а мотоцикл і жовтий автомобіль рухаються прямо. Вам потрібно визначити, який із цих транспортних засобів проїде перехрестя передостаннім? Оберіть варіант відповіді, який вважаєте правильним:

синій трамвай; червоний трамвай; легковий автомобіль; мотоцикл.

Назвіть водія, який проїде ц... Джерело: t.me/zapravilamu/ Розгорнути

Як завжди, спочатку з’ясуймо тип даного перехрестя. Оскільки світлофора та знаків пріоритету на ньому немає, воно є нерегульованим, а дороги на ньому – рівнозначними.

За таких умов трамваї мають перевагу перед усіма нерейковими транспортними засобами незалежно від напрямку руху. Тож обидва вони повинні проїхати раніше за мотоцикл і жовтий автомобіль.

Між трамваями черговість визначає інше правило. Вони рухаються назустріч один одному: синій трамвай повертає праворуч, а червоний – ліворуч. Водій, який повертає ліворуч, має пропустити зустрічний транспорт, що їде прямо або повертає праворуч.

Якщо звести все докупи, то вийде, що спочатку перехрестя проїде синій трамвай. Наступним рушить червоний. Він також має перевагу перед мотоциклом і жовтим автомобілем, тому повинен проїхати раніше за них.

Коли обидва трамваї залишать перехрестя, черга дійде до мотоцикла та жовтого автомобіля. Між ними діє правило перешкоди праворуч: мотоцикл наближається з правого боку автомобіля, тому проїжджає третім. Жовтий автомобіль перетне перехрестя останнім.

Таким чином, передостаннім у цій ситуації буде мотоцикліст. Правильним є четвертий варіант відповіді.

Раніше OBOZ.UA публікував задачу з ПДР, в якій потрібно було визначити, хто неправильно виконує буксирування.