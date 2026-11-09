Який транспортний засіб порушує правила стоянки: завдання з ПДР. Фото

Хто тут став на стоянку, пор...

Водії в Україні часто легковажно ставляться до вимог ПДР щодо зупинки і стоянки транспортних засобів. Це створює затори і ускладнює роботу спецтехніки.

А наскільки добре ви пам’ятаєте відповідні пункти правил? Перевірте себе за допомогою тесту, який опублікував Telegram-канал "За! Правилами". Перед нами праве узбіччя, біля якого припаркувалися мотоцикл, вантажівка і легковик. Вам належить відповісти, який транспортний засіб було поставлено на стоянку з порушенням правил? Ось варіанти відповіді на цю задачу.

лише вантажний автомобіль; вантажне авто і мотоцикл; лише легковий автомобіль; лише мотоцикл; всі поставлені з порушенням; всі поставлені без порушення.

Хто з водіїв залишив свій тр... Джерело: t.me/zapravilamu/ Розгорнути

Знайти правильну відповідь на цю задачу допоможуть знаки. Їх на цій ділянці дороги бачимо два – це знак 5.42.1 "Місце для стоянки" і табличка 7.6.2 "Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку". Вона позначає, що транспортні засоби слід ставити вздовж краю тротуару з частковим заїздом на нього.

Згідно з пунктом 15.6 ПДР, таблички 7.6.2-7.6.5 позначають спосіб поставлення на стоянку лише легкових автомобілів та мотоциклів. А от стоянка будь-яких вантажних автомобілів (незалежно від їхньої дозволеної максимальної маси) з використанням тротуару цими табличками повністю заборонена.

Виходить, що легковик та мотоцикл тут поставлені правильно – вони припаркувалися, заїхавши на тротуар. А от водій вантажівки, який зробив те саме. Правила порушив. А отже правильною є відповідь під номером 2.

Раніше OBOZ.UA публікував задачу з ПДР, в якій потрібно було визначити, чи має водій вмикати сигнал повороту.