Який із знаків дозволяє поворот ліворуч? Тест для водіїв
ПДР тест.
Джерело: t.me/zapravilamu
Дорожні знаки, пов’язані з розворотом, легко сплутати з дозволом на поворот ліворуч. Саме на цій деталі часто й будуються підступні завдання з ПДР.
Подивіться на зображення та спробуйте визначити правильну відповідь без підказок. Який із зображених знаків дозволяє поворот ліворуч?
ПДР тест.
Джерело: t.me/zapravilamu
Який із зображених знаків дозволяє поворот ліворуч?
- Лише знак 1.
- Лише знак 2.
- Обидва знаки дозволяють.
- Обидва знаки забороняють поворот ліворуч.
Що означають ці знаки
Під номером 1 зображено знак 5.29 "Місце для розвороту". Він позначає місце, де транспортним засобам дозволено виконати розворот. Водночас Правила дорожнього руху прямо зазначають, що поворот ліворуч у цьому місці забороняється.
Знак під номером 2 – 5.30 "Зона для розвороту". Він указує не на одну конкретну точку, а на ділянку певної довжини, у межах якої можна виконати розворот. На зображенні ця довжина становить 15 метрів. Але і цей знак не дозволяє повертати ліворуч.
Тобто в обох випадках водієві дозволений саме розворот, а не звичайний поворот ліворуч.
Правильна відповідь
Обидва знаки забороняють поворот ліворуч.
Головна пастка цього тесту полягає в схожості маневрів. Розворот передбачає зміну напрямку руху на протилежний, тоді як поворот ліворуч – це інший маневр. Знаки 5.29 та 5.30 дозволяють перший, але прямо забороняють другий.
Раніше OBOZ.UA публікував тест, в якому потрібно було визначити хто з водіїв порушить правила, виконуючи поворот.
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