Який із знаків дозволяє поворот ліворуч? Тест для водіїв

Дорожні знаки, пов’язані з розворотом, легко сплутати з дозволом на поворот ліворуч. Саме на цій деталі часто й будуються підступні завдання з ПДР.

Подивіться на зображення та спробуйте визначити правильну відповідь без підказок. Який із зображених знаків дозволяє поворот ліворуч?

ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu

Який із зображених знаків дозволяє поворот ліворуч?

Лише знак 1. Лише знак 2. Обидва знаки дозволяють. Обидва знаки забороняють поворот ліворуч.

Що означають ці знаки

Під номером 1 зображено знак 5.29 "Місце для розвороту". Він позначає місце, де транспортним засобам дозволено виконати розворот. Водночас Правила дорожнього руху прямо зазначають, що поворот ліворуч у цьому місці забороняється.

Знак під номером 2 – 5.30 "Зона для розвороту". Він указує не на одну конкретну точку, а на ділянку певної довжини, у межах якої можна виконати розворот. На зображенні ця довжина становить 15 метрів. Але і цей знак не дозволяє повертати ліворуч.

Тобто в обох випадках водієві дозволений саме розворот, а не звичайний поворот ліворуч.

Правильна відповідь

Обидва знаки забороняють поворот ліворуч.

Головна пастка цього тесту полягає в схожості маневрів. Розворот передбачає зміну напрямку руху на протилежний, тоді як поворот ліворуч – це інший маневр. Знаки 5.29 та 5.30 дозволяють перший, але прямо забороняють другий.

Раніше OBOZ.UA публікував тест, в якому потрібно було визначити хто з водіїв порушить правила, виконуючи поворот.