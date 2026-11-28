Це мало хто знає: що означає дорожній знак із кренделем і де його можуть побачити водії

На дорогах Ісландії можна побачити незвичний дорожній знак E08.43 із зображенням, схожим на крендель. Він не попереджає про небезпеку та не встановлює обмежень для водіїв, а вказує на розташування пекарні. Особливість такого позначення полягає в тому, що його значення може бути незрозумілим для автомобілістів, які звикли до української системи дорожніх знаків.

Про незвичне дорожнє позначення та його призначення розповіло видання Auto Świat. Знак E08.43 Bakarí призначений для позначення пекарень.

На ньому зображений символ, який нагадує крендель або іншу випічку. Саме таке зображення в Ісландії використовують як зрозумілий орієнтир для автомобілістів, які хочуть знайти місце, де можна придбати хліб та інші хлібобулочні вироби.

На відміну від багатьох звичних українським водіям інформаційних знаків, ісландське позначення повідомляє не про об’єкти інфраструктури на кшталт лікарень, поліцейських відділків чи автозаправок, а про розташування конкретного типу торговельного закладу.

Чому дорожні знаки в Ісландії відрізняються від українських

Загалом дорожня розмітка та знаки в європейських країнах мають чимало спільного, однак кожна держава може використовувати додаткові позначення з урахуванням місцевих особливостей. Це стосується й Ісландії, де частину знаків адаптували до кліматичних умов.

Зокрема, на ісландських дорогах можна побачити більше знаків із жовтим тлом. Таке рішення пов’язане з погодою: під час снігопадів жовтий колір помітніший на тлі засніжених узбіч, ніж білий.

Крім того, місцеві автомобілісти можуть зустріти попереджувальні знаки із зображеннями коней, овець і північних оленів. Вони повідомляють про можливу появу тварин на дорозі. Є також позначення, які попереджають про вершників.

Чому на знаку зобразили саме крендель

Вибір такого символу пояснюється його впізнаваністю. Зображення кренделя має характерну форму, яку можна розпізнати навіть здалеку. Натомість звичайний буханець хліба міг би бути менш виразним на дорожньому знаку.

Отже, E08.43 Bakarí є інформаційним позначенням, яке допомагає водіям орієнтуватися на дорогах Ісландії. Для українських автомобілістів воно може виглядати незвично, однак жодного складного правила чи спеціальної дії від водія не вимагає.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в 2027 році на автомобілістів у країнах Європи чекають зміни правил дорожнього руху, систем оплати автомагістралей та екологічних обмежень. Зокрема, у Євросоюзі оновлять механізм стягнення штрафів за порушення ПДР, а також зміниться принцип дії віньєток у деяких країнах і тарифи на користування платними дорогами.