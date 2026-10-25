Перехід на зимовий час: чи треба переводити годинник в авто

Чи треба переводити годинник в авто.

Україна перейшла на зимовий час, тож стрілки годинників перевели на одну годину назад. Це стосується не лише домашніх пристроїв і смартфонів, а й годинників, установлених в автомобілях.

У деяких машинах час змінюється автоматично, тоді як власникам інших транспортних засобів доведеться налаштовувати його самостійно. OBOZ.UA розповідає, як перевірити й за потреби змінити час.

Чи переводиться годинник в автомобілі автоматично

У багатьох сучасних автомобілях передбачена автоматична синхронізація часу. Такі системи можуть отримувати необхідні дані через інтернет, мобільну мережу або супутникову навігацію.

Якщо в налаштуваннях правильно встановлений часовий пояс і ввімкнене автоматичне визначення часу, годинник може самостійно перейти на зимовий режим.

Однак наявність навігації чи підключення до інтернету не завжди гарантує автоматичне переведення. У деяких автомобілях відповідну функцію потрібно окремо активувати, а в інших сезонна зміна часу взагалі не передбачена.

Тому після переходу на зимовий час водіям варто порівняти показники автомобільного годинника з точним часом на смартфоні.

Як самостійно перевести годинник у машині

Якщо автомобіль не змінив час автоматично, зазвичай налаштувати його можна через меню бортового комп'ютера або мультимедійної системи.

Для цього потрібно відкрити налаштування, знайти розділ із датою та часом і змінити відповідні параметри. Залежно від моделі автомобіля він може називатися Clock, Time або Date & Time.

Якщо автоматична синхронізація недоступна, потрібно перевести годинник на одну годину назад.

У старіших автомобілях для зміни часу часто передбачені окремі фізичні кнопки. Одна з них може відповідати за години, інша – за хвилини. Іноді перед налаштуванням необхідно натиснути кнопку Set.

У деяких моделях кнопки розташовані в заглибленнях, щоб запобігти випадковим натисканням. Користуватися ними слід обережно, щоб не пошкодити панель.

Що робити, якщо не вдається змінити час в авто

Спосіб налаштування годинника залежить від виробника, моделі та року випуску автомобіля. Тому універсальної інструкції для всіх машин немає.

Якщо потрібний розділ не вдається знайти, найкраще скористатися інструкцією з експлуатації автомобіля. Також можна знайти рекомендації для конкретної моделі на офіційному сайті виробника або звернутися по консультацію до дилера.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як підготуватись до переведення часу та як легше адаптуватись до нього.