Названі 5 спортивних авто із низькою витратою пального

Купуючи спортивне авто, водії завжди морально готуються до того, що за спритність доведеться платити високими витратами на пальне. Однак насправді це не завжди так – на ринку існують моделі, які жваву динаміку, потужні двигуни та економність.

Видання Slash Gear назвало п’ять спортивних авто, які споживають менше пального, ніж поплуярні серед ощадливих водіїв модель Subaru BRZ. До списку увійшли як доступніші варіанти, так і потужніші автомобілі від відомих виробників.

Ford Mustang EcoBoost

Ford Mustang EcoBoost. Джерело: Ford

Коли мова заходить про Ford Mustang, більшість одразу уявляє потужні версії з двигуном V8. Проте за співвідношенням ціни та характеристик головним конкурентом Subaru BRZ несподівано стає Mustang EcoBoost. Його 2,3-літровий турбодвигун значно потужніший за агрегат Subaru: він розвиває 315 кінських сил проти 228 к. с. у BRZ. І що цікаво, додаткова потужність не призводить до збільшення витрати пального.

На жаль, прихильникам механічної коробки передач доведеться змиритися з тим, що Ford більше не пропонує Mustang EcoBoost із механікою. Натомість стандартна 10-ступенева автоматична трансмісія забезпечує хорошу економність. За оцінками EPA, Mustang EcoBoost 2026 року в базовій комплектації витрачає в середньому 9,05 літрів пального на 100 км. У версії з пакетом Performance Package цей показник зростає до 9,41 літра, але все одно залишається на рівні найекономнішої модифікації Subaru.

Є ще одна перевага Mustang EcoBoost, яка допоможе заощадити: цей автомобіль працює на звичайному бензині, тоді як для BRZ потрібне пальне преміумкласу. Попри більші габарити, вагу та потужність порівняно із Subaru, Mustang демонструє, наскільки ефективно турбонаддув допомагає поєднувати високу продуктивність із помірною витратою пального.

Toyota GR Supra

Toyota GR Supra. Джерело: Toyota

Subaru BRZ має багато спільного з Toyota GR86, яка посідає нижчу сходинку в лінійці спортивних автомобілів Toyota, ніж потужніша й дорожча GR Supra. Однак, попри вищий клас, більшість модифікацій Supra за економністю не поступаються BRZ і GR86, а подекуди навіть перевершують їх. Особливо це стосується версії з дволітровим двигуном, виробництво якої вже припинили.

Є підстави вважати Supra з двигуном 2,0 л потужністю 255 кінських сил однією з найбільш недооцінених спортивних моделей 2020-х років. Автомобіль із меншим двигуном пропонував дуже вдале співвідношення ціни та можливостей. До того ж він приємно дивує економністю: середня витрата за оцінками EPA становить 8,7 літра на 100 км. Цікаво, що навіть значно потужніша Supra з трилітровим двигуном зрівнюється з BRZ за цим показником, якщо обладнана автоматичною коробкою передач. Її середня витрата становить 9 літрів.

Менш економною за Subaru виявилася лише Supra 3.0 з механічною коробкою передач – її показник становить 11,2 літра на 100 км у змішаному циклі. Однак виробництво всієї лінійки GR Supra нещодавно завершилося. Тому охочим придбати цей спортивний автомобіль Toyota, який фактично створювали на потужностях BMW, тепер доведеться шукати його на вторинному ринку.

Volkswagen GTI

Volkswagen GTI. Джерело: Volkswagen

Volkswagen GTI – це передньопривідний п'ятидверний хетчбек із турбодвигуном, тоді як Subaru BRZ має задній привод, атмосферний двигун і кузов купе. Попри такі відмінності в конструкції, за ціною, динамічними характеристиками та цільовою аудиторією ці автомобілі цілком можна порівнювати. GTI створений на базі звичайного Volkswagen Golf, але, як і його попередники протягом багатьох десятиліть, сучасна модель залишається одним із найкращих варіантів для тих, хто любить активну їзду.

Дволітровий чотирициліндровий турбодвигун GTI розвиває 241 кінську силу, трохи перевершуючи BRZ за потужністю. Водночас німецький хетчбек виграє і за економністю: за даними EPA, його середня витрата становить 8,7 літра на 100 км. Значною мірою цього вдалося досягти завдяки сучасній роботизованій коробці передач DSG, яка встановлюється у стандартній комплектації. До того ж для GTI достатньо звичайного бензину.

Деяким водіям більше до вподоби традиційна задньопривідна поведінка BRZ, однак економність – лише одна з багатьох переваг GTI, які роблять його універсальним автомобілем для автолюбителів. Найбільшим недоліком Volkswagen для прихильників класичного водіння, якщо порівнювати його із Subaru, стало те, що ще 2025 року виробник відмовився від механічної коробки передач.

BMW 2-Series

BMW 2-Series. Джерело: BMW

Як показують деякі моделі з цього списку, завдяки розвитку технологій турбонаддуву висока потужність уже не обов'язково означає великі витрати пального. BMW 2-Series – ще один наочний приклад. Купе цієї лінійки випускають у кількох версіях із турбованими чотири- та шестициліндровими двигунами, заднім або повним приводом. Майже всі вони, за винятком найпотужнішої BMW M2, виявляються економнішими за Subaru BRZ.

Найменше пального споживає задньопривідне купе 230i з чотирициліндровим двигуном. За оцінками EPA, його середній показник становить вражаючі 7,8 літра на 100 км, а на трасі – цілих 6,7 літра. Якщо обрати повнопривідну версію 230i xDrive, середня витрата зросте, а показник знизиться до 8,4 літра.

Навіть спортивна BMW M240i Coupe з турбованим рядним шестициліндровим двигуном потужністю 382 кінські сили виявляється економнішою за BRZ. І задньопривідна, і повнопривідна модифікації мають середній показник 9 літрів на 100 км. Звісно, M240i коштує значно дорожче за Subaru BRZ. Проте здатність BMW поєднувати таку потужність із помірною витратою пального вражає незалежно від ціни автомобіля.

Mazda MX-5 Miata

Mazda MX-5 Miata. Джерело: Mazda

Якщо не брати до уваги Toyota GR86, яку виробляють на тому самому заводі, що й Subaru BRZ, та яка майже повністю повторює її конструкцію, найближчим конкурентом BRZ серед нових автомобілів можна вважати культову Mazda MX-5 Miata. Обидві моделі – японські дводверні автомобілі із заднім приводом та атмосферними чотирициліндровими двигунами. До того ж вони належать до найлегших і найдоступніших спортивних машин на сучасному ринку.

Проте між ними є суттєві відмінності. Subaru BRZ – це чотиримісне купе з опозитним двигуном об'ємом 2,4 літра, а Mazda MX-5 – двомісний родстер із дволітровим рядним чотирициліндровим двигуном. Потужність Miata становить 181 кінську силу, тобто вона поступається BRZ. Але завдяки меншій вазі Mazda забезпечує схожі показники розгону. Та сама особливість позитивно впливає і на економність. Незалежно від того, чи обладнана Miata механічною, чи автоматичною коробкою передач, її середня витрата за оцінками EPA становить 8,1 літра на 100 км.

У базовій комплектації більша за розмірами BRZ коштує на кілька тисяч доларів дорожче за MX-5. Водночас Subaru практичніша завдяки просторішому салону та місткішому багажнику. Однак водіям, яким не потрібні додаткові місця й простір для речей, варто звернути увагу на відкриту Mazda. Вона дозволяє проїхати більшу відстань на тій самій кількості пального, що робить цей популярний спортивний автомобіль ще привабливішим за співвідношенням ціни та можливостей.

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