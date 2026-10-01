Найнадійніші моделі Audi, які можна придбати вживаними: топ 5

Історія бренду Audi розпочалася у 1899 році, коли інженер Аугуст Горх заснував свою першу автомобільну компанію. Попри зміну структури та власників, незмінним в автомобілях бренду лишалось одне – бездоганне поєднання комфорту, динаміки та німецької інженерної якості.

Доказом цього є те, що автомобілі Audi є сенс купувати навіть вживаними. Щоб довести це, автори видання SlashGear зібрали аналітику J.D. Power та відгуки реальних власників і склали список із п’яти моделей німецького концерну, які вражають своєю надійністю і не втрачають популярності на вторинному ринку.

Audi A6 (2008–2011 років випуску)

Audi A6 Джерело: SlashGear

Оновлена версія бізнес-седана A6 третього покоління вважається однією з найвдаліших у лінійці. На ринку ці машини зустрічаються з надійними бензиновими двигунами: 3,2-літровим V6 або потужним 4,2-літровим V8. Разом із передовою для свого часу електронікою – адаптивним круїз-контролем, системою утримання в смузі та голосовим керуванням – автомобіль зберіг чудовий ресурс основних вузлів. Аналітики J.D. Power оцінюють надійність цієї версії на 84 бали зі 100, а власники на профільних ресурсах дають їй середню оцінку 4,6 з 5.

Audi A4 (2009–2016 років випуску)

Audi A4 Джерело: SlashGear

Четверта генерація популярного сімейства A4 пропонувалася в кузовах седан, універсал та кабріолет. Машини оснащувалися 3,2-літровим V6 на 265 сил або економнішим 2,0-літровим турбомотором, а згодом з'явилася й заряджена версія S4 з 333-сильним компресорним V3.0 та роботизованою коробкою S-tronic. Версія 2013 року демонструє високий показник надійності за рейтингом J.D. Power (84/100) та має середній бал 4,8 з 5 від автовласників.

Audi Q5 (2016 року випуску)

Найнадійніші моделі Audi, як... Джерело: SlashGear Розгорнути

Кросовер Q5 першого покоління перед самою зміною генерації у 2016 році отримав найдосконалішу на свій час технічну начинку. Автомобіль оснащували панорамним дахом, оновленою системою мультимедіа та широкою гамою моторів: від 2,0-літрової турбочетвірки до потужних 3,0-літрових бензинових чи дизельних V6, а також гібридною установкою. Покупці відзначають, що при стандартному обслуговуванні машина практично не має прикрих недоліків, що підтверджується рейтингом надійності 83/100 від J.D. Power та високою оцінкою 4,8 із 5 від водіїв.

Audi TT (2014–2017 років випуску)

Audi TT Джерело: SlashGear

Третє покоління спорткупе TT поєднало яскраву керованість із вражаючою витривалістю агрегатів. Модель отримала повністю цифрову панель приладів та надійні 2,0-літрові турбодвигуни з переднім або повним приводом Quattro. Моделі 2016-2017 років мають один із найвищих показників надійності у своєму класі за даними J.D. Power (85 зі 100 балів), а власники оцінюють безаварійність цього авто на 4,9 зірки з 5.

Audi A3 (2016 року випуску)

Audi A3 Джерело: SlashGear

Компактний A3 2016 року у кузовах седан та кабріолет пропонував якість оздоблення та надійність дорожчих моделей бренду. Автомобіль оснащували 1,8-літровим (170 к. с.) або 2,0-літровим (220 к. с.) турбомоторами, а топові комплектації мати преміальну акустику Bang & Olufsen на 14 динаміків, а на додачу ще й сенсорну навігацію. За оцінками J.D. Power, модель отримала 82 із 100 балів за надійність, а водії хвалять її за відсутність проблем із підвіскою та високу якість збірки салону.

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