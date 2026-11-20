Найкращі сімейні седани середнього класу: вибір професіоналів

Середньорозмірний седан – зручне авто для сімейних поїздок та справ. Але пропозицій на ринку у цьому класі так багато, що зорієнтуватись буває вкрай непросто.

Саме тому видання Car and Driver вирішило скласти власний рейтинг найкращих сімейних седанів середнього класу. Щоб визначити лідерів, журналісти оцінювали приблизно 200 параметрів. Серед них – розгін, керованість, комфорт, місткість багажника, витрата пального, співвідношення ціни та якості й задоволення від водіння. Ось яка п’ятірка вийшла в результаті.

Honda Accord

Honda Accord. Джерело: Honda

Седан Honda Accord цілком заслужено отримує схвальні відгуки: він поєднує практичність, економічність і продуманий дизайн, а баланс між плавністю ходу та керованістю тут значно кращий, ніж зазвичай очікують від автомобілів цього класу. Просторий салон розрахований на п’ятьох пасажирів, оздоблення виконане з якісних матеріалів, а розташування елементів керування продумане й логічне.

Покупці можуть обрати один із двох варіантів силової установки: чотирициліндровий турбодвигун об’ємом 1,5 літра або гібридну систему з чотирициліндровим двигуном. Обидві версії оснащені безступеневою автоматичною трансмісією (CVT) і переднім приводом. Вони забезпечують плавний рух, але гібрид вирізняється жвавим розгоном, тихою роботою двигуна та вражаючою економічністю як для такого великого автомобіля.

Toyota Camry

Toyota Camry. Джерело: Toyota

Традиційні сімейні седани ще не зникли з ринку, і Toyota Camry допомагає зберегти популярність класичної формули: середньорозмірний чотиридверний автомобіль із п’ятьма місцями. Модель пропонує вдале співвідношення ціни та якості, практичність і економічність. Покупцям доступні п’ять комплектацій – від базової LE до майже преміальної XLE та спортивнішої XSE. Стандартно автомобіль має передній привод, але за бажанням можна обрати повний.

Camry пропонують із двома варіантами гібридної силової установки. У передньопривідних версіях це чотирициліндровий двигун об’ємом 2,5 літра та два електромотори. У повнопривідних є ще один електромотор, який приводить у рух задню вісь. Жоден із варіантів не вражає особливою динамікою, проте під час випробувань повнопривідна версія розігналася до 100 км/год за 6,8 секунди. А під час тесту економічності на швидкості 120 км/год автомобіль показав найкращий результат – близько 5,5 л/100 км. У поєднанні з просторим салоном і сучасними системами безпеки це робить Camry хорошим варіантом для щоденних сімейних поїздок.

Kia K5

Kia K5. Джерело: Kia

Ще нещодавно здавалося, що чотиридверні седани поступово зникають із ринку, однак їхні продажі знову зростають. Kia K5 2027 модельного року може зацікавити покупців сімейних автомобілів середнього класу завдяки виразному дизайну з похилим силуетом кузова. Під капотом встановлюють або чотирициліндровий двигун потужністю 191 к. с., або турбодвигун із чотирма циліндрами на 290 к. с. Перший доступний із переднім або повним приводом, тоді як потужніша версія має лише передній, але вирізняється жвавою динамікою.

За простором салон не поступається конкурентам у цьому класі, тож четверо дорослих пасажирів зможуть комфортно подорожувати навіть на далекі відстані. Багажник також має цілком конкурентну місткість. Хоча за рівнем вбудованих технологій K5 поступається новішим моделям Kia, автомобіль усе ще пропонує мультимедійну систему та асистенти водія, на які розраховують сучасні покупці.

Hyundai Sonata

Hyundai Sonata. Джерело: Hyundai

Продажі седанів скорочуються, однак покупці, які віддають перевагу класичним чотиридверним автомобілям, усе ще мають із чого вибирати. Серед доступних варіантів – Hyundai Sonata 2027 модельного року. Завдяки трьом варіантам силових установок модель може зацікавити різних покупців. Базова версія оснащена чотирициліндровим двигуном потужністю 191 к. с. і переднім або повним приводом. Спортивніша модифікація N Line отримала турбодвигун на 290 к. с., який забезпечує значно жвавішу динаміку. Також є гібридна версія потужністю 192 к. с., що вирізняється низькою витратою пального.

Усі Sonata розраховані на п’ятьох пасажирів. Великий сенсорний екран на передній панелі забезпечує зручний доступ до численних функцій підключення та мультимедіа. Редакторам також подобаються фізичні кнопки під екраном, за допомогою яких можна керувати основними функціями автомобіля. За винятком потужнішої N Line, Sonata загалом не надто вражає поведінкою на дорозі. Для більшості покупців цього буде цілком достатньо, але тим, хто любить отримувати задоволення від водіння, може забракнути яскравих відчуттів.

Nissan Altima

Nissan Altima. Джерело: Nissan

Nissan Altima 2027 модельного року може стати непоганим варіантом як для тих, хто обмежений у бюджеті, так і для покупців, яким потрібен практичний сімейний автомобіль. Модель має привабливий зовнішній вигляд, просторий салон із сучасним оснащенням і чимало корисних функцій. Багажник також місткий: у ньому поміщається шість валіз розміром із ручну поклажу. Це особливо важливо, якщо ви забираєте Altima з пункту прокату автомобілів.

Втім, за враженнями від водіння Altima нагадує типову орендовану машину. Керувати нею не надто цікаво. Стандартно автомобіль оснащений чотирициліндровим двигуном потужністю 188 к. с., який доступний із переднім або повним приводом. Динаміка доволі скромна, але тим, хто прагне максимальної економії пального, краще обрати передньопривідну версію. Altima справляється з більшістю завдань, які ставлять перед сімейним автомобілем, і працює як звичайний побутовий прилад: надійно виконує свою функцію, але нічим особливо не захоплює.

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