Найкращі сімейні авто: рейтинг 2026 року

Обираючи сімейний автомобіль, будь-який водій звертає увагу на комфорт, кількість місць, місткість багажника, надійність і безпеку. Але варто також погортати і рейтинги, сформовані на основі відгуків самих водіїв та експертів.

Як пише Slash Gear, аж п’ять моделей сімейних авто цього року вибились у лідери за сукупністю цих показників. Експерти видання порівняли результати з п’яти джерел – iSeeCars, Car and Driver, U.S. News, Consumer Reports (CR) і J.D. Power. Ось які моделі вони визначили, як найкращі.

2026 Subaru Outback

Subaru Outback. Джерело: Subaru

Subaru Outback 2026 року отримав оновлений дизайн із кутастими формами, завдяки яким більше нагадує позашляховик, ніж універсал. Модель добре зарекомендувала себе як сімейний автомобіль: iSeeCars відзначило її за поєднання надійності, безпеки та інших важливих для родини характеристик, а також назвало найкращим невеликим сімейним SUV. U.S. News високо оцінило автомобіль загалом, а Consumer Reports віддало йому першість серед середньорозмірних позашляховиків. Власники теж задоволені Outback: у рейтингу J.D. Power модель отримала 83 бали зі 100. Стартова ціна автомобіля становить 36 445 доларів, а найдорожча версія без додаткових опцій коштує 49 445 доларів.

2026 Honda CR-V

Honda CR-V. Джерело: Honda

Honda CR-V – один із найпопулярніших позашляховиків 2026 року, який експерти високо оцінюють за сукупністю характеристик. Видання Car and Driver назвало його одним із найкращих компактних SUV, а iSeeCars поставило на друге місце серед невеликих сімейних позашляховиків. Початкова ціна Honda CR-V становить 32 470 доларів. Автомобіль оснащений 1,5-літровим чотирициліндровим турбодвигуном потужністю 190 к. с., який працює в парі з безступеневою автоматичною коробкою передач CVT. Доступні версії з переднім і повним приводом.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson. Джерело: Hyundai

Hyundai Tucson – ще один компактний позашляховик, який варто розглянути для сімейних поїздок. Модель добре зарекомендувала себе в оглядах автомобільних експертів: U.S. News високо оцінило її загалом, а iSeeCars включило до переліку найкращих невеликих сімейних SUV. Consumer Reports окремо відзначило бензинову версію, хоча і гібридні модифікації також показали хороші результати. Tucson 2026 року доступний із бензиновим або гібридним силовим агрегатом, а також із переднім чи повним приводом залежно від комплектації. Бензинова версія оснащена двигуном об'ємом 2,5 л потужністю 187 к. с. У гібридних модифікаціях використовується 1,6-літровий турбодвигун, а сумарна потужність силової установки становить 231 або 268 к. с. Початкова ціна – 31 300 доларів.

2026 Subaru Forester

Subaru Forester. Джерело: Subaru

Subaru Forester 2026 року заслуговує на увагу завдяки високим оцінкам за надійність і загальну придатність до сімейного використання. Consumer Reports добре оцінило як бензинову, так і гібридну версії, а iSeeCars відзначило модель у своєму рейтингу автомобілів для невеликих сімей. Власники також високо оцінюють Forester: у рейтингу J.D. Power він отримав 84 бали зі 100. Водночас думки експертів щодо окремих версій моделі різняться, тому перед купівлею варто звернути увагу на конкретну комплектацію. Автомобіль має повний привод у стандартній комплектації, 2,5-літровий опозитний чотирициліндровий двигун потужністю 180 к. с. і безступеневу автоматичну коробку передач CVT. Початкова ціна становить 31 445 доларів.

2026 Toyota RAV4

Toyota RAV4. Джерело: Toyota

Toyota RAV4 – популярний компактний позашляховик, який зажив доброї слави завдяки надійності та практичності. Consumer Reports відзначило його результати в дорожніх випробуваннях, прогнозовану надійність і задоволеність власників, а Car and Driver також високо оцінило автомобіль загалом. Власники RAV4 дали моделі 85 балів зі 100 у рейтингу J.D. Power. У 2026 році автомобіль пропонується виключно з гібридними силовими установками, що варто врахувати під час вибору. Рекомендована початкова ціна становить 33 495 доларів.

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