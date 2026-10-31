Найкращі авто для літніх водіїв: топ 10

З віком вимоги до автомобіля змінюються, адже на перший план виходять комфорт, безпека та зручність керування. Особливе значення мають хороша оглядовість, зручні сидіння, просте розташування кнопок і сучасні системи допомоги водієві.

Експерти склали рейтинг автомобілів, які найкраще відповідають потребам людей старшого віку. Як повідомляє U.S. News & World Report, до десятки найкращих увійшли седани, кросовери та гібридні моделі 2026 року.

Volvo XC60

Volvo XC60. Джерело: Alex Kwanten / U.S. News & World Report

Шведський кросовер вирізняється високим рівнем безпеки, комфортними сидіннями та тихим салоном. Автомобіль оснащений адаптивним круїз-контролем, системою утримання смуги руху й технологіями запобігання зіткненням. Останні здатні реагувати не лише на інші автомобілі, а й на пішоходів і тварин.

Kia K4

Kia K4. Джерело: Robert Duffer for U.S. News & World Report

Компактний седан пропонує просторий п'ятимісний салон, автоматичне екстрене гальмування, камеру заднього огляду та систему контролю уваги водія. Мультимедійний екран діагоналлю 12,3 дюйма має чіткі й добре помітні значки. У дорожчих комплектаціях доступна система контролю сліпих зон із відеокамерою.

Genesis GV70

Genesis GV70. Джерело: Zach Doell / U.S. News & World Report

Цей преміальний кросовер відзначається плавним ходом, зручними сидіннями та якісним оздобленням салону. Завдяки продуманій конструкції в автомобіль легко сідати й виходити з нього. Сучасна мультимедійна система залишається простою у використанні, а серед додаткових функцій є можливість розблокування за відбитком пальця.

Toyota Camry

Toyota Camry. Джерело: Robert Duffer for U.S. News & World Report

Після оновлення Camry отримала стандартну гібридну силову установку, яка забезпечує низьку витрату пального. За американськими вимірюваннями, вона може становити приблизно 4,5 літра на 100 кілометрів у місті. Седан також вирізняється комфортною підвіскою, зручним доступом до салону та зрозумілими органами керування.

Buick Encore GX

Buick Encore GX. Джерело: General Motors

Компактний кросовер отримав 90 балів зі 100 за показником якості та надійності від J.D. Power. Особливістю моделі є система шумоізоляції QuietTuning, яка зменшує звуки двигуна, дороги та вітру. Це може бути особливо корисним для водіїв зі зниженим слухом. Невеликі габарити також полегшують паркування.

Hyundai Tucson Hybrid

Hyundai Tucson Hybrid. Джерело: Robert Duffer for U.S. News & World Report

Гібридний кросовер поєднує просторий салон, хорошу оглядовість та економну витрату пального. Оновлена мультимедійна система оснащена 12,3-дюймовим екраном із великими значками та зручним меню. Модель також має місткий багажник, комфортну підвіску та якісну шумоізоляцію.

Honda Accord

Honda Accord. Джерело: Zach Doell / U.S. News & World Report

Седан пропонує комфортну їзду, просторий салон і великий багажник. Система Honda Sensing включає попередження про можливе зіткнення, автоматичне гальмування та допомогу в утриманні смуги руху. У моделі 2026 року також збільшили стандартний мультимедійний екран і додали бездротове підключення смартфонів.

Honda Civic

Honda Civic. Джерело: Perry Stern for U.S. News & World Report

Попри компактні розміри, автомобіль має достатньо простору для пасажирів і багажу. Низька висота порога полегшує посадку, а чіткі прилади та зрозумілі органи керування роблять щоденні поїздки зручнішими. Модель доступна у кузовах седан і хетчбек.

Subaru Outback

Subaru Outback. Джерело: Zach Doell / U.S. News & World Report

Оновлений Outback став більше схожим на традиційний позашляховик. Він має стандартний повний привод, збільшений дорожній просвіт, зручні сидіння та просторий салон. Серед переваг – адаптивний круїз-контроль, система попередження зіткнень та електропривод дверцят багажника.

Mazda CX-5

Mazda CX-5. Джерело: John M. Vincent / U.S. News & World Report

Японський кросовер вирізняється точним керуванням, комфортною підвіскою та якісним інтер'єром. У стандартне оснащення входять цифрова панель приладів діагоналлю 10,25 дюйма, мультимедійний екран на 12,9 дюйма, двозонний клімат-контроль та адаптивний круїз-контроль. Голосове керування дозволяє користуватися деякими функціями, не відволікаючись від дороги.

На що звернути увагу під час вибору автомобіля

Експерти радять літнім водіям оцінювати не лише технічні характеристики, а й повсякденну зручність автомобіля. Важливо перевірити, наскільки легко сідати за кермо, чи добре видно дорогу, чи зручно користуватися приладами та чи забезпечують сидіння належну підтримку спини.

Корисними можуть бути системи контролю сліпих зон, автоматичного гальмування та допомоги під час паркування.

Усі наведені ціни стосуються американського ринку й можуть відрізнятися залежно від комплектації та країни продажу.

OBOZ.UA пропонує рейтинг економних гібридних автомобілів.