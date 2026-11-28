Механік із багаторічним досвідом назвав чотири марки авто, які варті своїх грошей

Під час вибору автомобіля поради практикуючого майстра можуть виявитися набагато кориснішими за рекламні буклети. Досвідчений автомеханік Кріс Пайл, спираючись на багаторічну практику ремонту автомобілів, виділив чотири автомобільні бренди, які дійсно виправдовують вкладені кошти.

До його списку увійшли як перевірені часом пікапи, так і доступні моделі на кожен день і технологічні електромобілі. Про це пише портал GOBankingRates

Ford: надійність і висока ліквідність

Тим, кому потрібен витривалий автомобіль для серйозних завдань, наприклад буксирування човна чи автобудинку, Пайл радить придивитися до пікапів Ford. Зокрема, експерт виділяє моделі Ford Super Duty і F-150, зазначаючи, що їхній статус бестселерів цілком заслужений.

Окрім здатності впоратися з важкою роботою, важливою перевагою цих машин механік називає високу залишкову вартість. Знайти покупця на такий пікап на вторинному ринку не складе труднощів.

Ford Super Duty. Джерело: Pexels

Hyundai і Kia: максимум опцій за розумні гроші

Якщо головна мета – заощадити під час купівлі та обслуговування, Пайл рекомендує звернути увагу на будь-яку модель із лінійок Hyundai або Kia. За словами фахівця, ці корейські бренди приємно дивують низькими експлуатаційними витратами, доступною початковою ціною, хорошою гарантією та багатим базовим оснащенням.

Єдиний нюанс, про який попереджає механік, – швидка втрата вартості під час перепродажу. Тому такі автомобілі вигідніше купувати надовго: їздити на них, поки пробіг не перевищить 200 тисяч кілометрів або поки вони повністю не зносяться.

Kia. Джерело: Pexels

Hyundai. Джерело: Pexels

Tesla: оптимальний вибір для міста

Водіям, які планують пересісти на електромобіль, експерт рекомендує Tesla. Пайл наголошує, що ці машини довели свою ефективність і пропонують одні з найкращих технологічних функцій на сучасному авторинку. Однак фахівець радить купувати електрокар тим, хто пересувається переважно в межах міста, щоб власнику не доводилося постійно підлаштовувати маршрути під розташування зарядних станцій.

На думку механіка, орієнтація на реальні потреби водія, вартість володіння та практичність дає змогу уникнути зайвих витрат і вибрати машину, яка не розчарує під час експлуатації.

Tesla Model Y. Джерело: teslarefcodes.com

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