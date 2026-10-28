Куди можна продовжити рух? Тест на знання ПДР
Куди може продовжити рух на...
Джерело: YouTube / «За! Правилами»
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Рівноправними учасниками дорожнього руху є не тільки автомобілі та громадський транспорт – так само під дію ПДР підпадають велосипедисти, самокатники та інші водії. В тому числі, водії тракторів, і саме такому транспортному засобу присвячений цей тест.
Його опублікував YouTube-канал "За! Правилами". На зображенні із завданням ми бачимо перехрестя, до якого під'їхав трактор. На цьому перехресті водієві пропонуються три напрямки для подальшого руху. Вам належить визначити, в якому напрямку дозволяється продовжити рух водієві трактора. Виберіть один із варіантів:
- лише прямо;
- прямо і ліворуч;
- прямо і праворуч;
- лише праворуч;
- праворуч і ліворуч;
- всі напрямки дозволяються.
Перед водієм трактора є три...
Джерело: YouTube / «За! Правилами»
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Визначати, куди можна проїхати, а куди ні, тут потрібно, відштовхуючись від інформації, що нам дають дорожні знаки. На зображеному малюнку їх три. Але знак 2.1 "Дати дорогу" ніяк не допоможе з вирішенням завдання. А от знаки 3.3 "Рух вантажних автомобілів заборонено" та 7.3.1 "Напрямок дії".
Другий – це табличка, яка вказує, в якому напрямку діє знак, з яким вона розміщена. А от зі знаком 3.3 все набагато цікавіше – тут вступають в силу додаткові вимоги та винятки.
На самому знаку зображено вантажний автомобіль. Однак, він забороняє рух не лише вантажних автомобілів і составів транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, а також тракторів, самохідних машин і механізмів. Винятком є випадки, коли водій живе або обслуговує підприємство у позначеній зоні.
В наших варіантах відповіді таких умов немає, а отже, водієві трактора в зображеній ситуації забороняється все-таки продовжувати рух праворуч – він підпадає під вимоги перелічених знаків. А от всі інші зображені напрямки, а на додачу ще й не вказаний тут потенційний розворот, йому дозволяються.
Таким чином, водій трактора може продовжити рух прямо і ліворуч. Це відповідає варіанту відповіді під номером два.
Раніше OBOZ.UA публікував задачу, в якій потрібно було визначити, хто проїде перехрестя останнім.