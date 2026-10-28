Куди можна продовжити рух? Тест на знання ПДР

Рівноправними учасниками дорожнього руху є не тільки автомобілі та громадський транспорт – так само під дію ПДР підпадають велосипедисти, самокатники та інші водії. В тому числі, водії тракторів, і саме такому транспортному засобу присвячений цей тест.

Його опублікував YouTube-канал "За! Правилами". На зображенні із завданням ми бачимо перехрестя, до якого під'їхав трактор. На цьому перехресті водієві пропонуються три напрямки для подальшого руху. Вам належить визначити, в якому напрямку дозволяється продовжити рух водієві трактора. Виберіть один із варіантів:

лише прямо; прямо і ліворуч; прямо і праворуч; лише праворуч; праворуч і ліворуч; всі напрямки дозволяються.

Перед водієм трактора є три... Джерело: YouTube / «За! Правилами» Розгорнути

Визначати, куди можна проїхати, а куди ні, тут потрібно, відштовхуючись від інформації, що нам дають дорожні знаки. На зображеному малюнку їх три. Але знак 2.1 "Дати дорогу" ніяк не допоможе з вирішенням завдання. А от знаки 3.3 "Рух вантажних автомобілів заборонено" та 7.3.1 "Напрямок дії".

Другий – це табличка, яка вказує, в якому напрямку діє знак, з яким вона розміщена. А от зі знаком 3.3 все набагато цікавіше – тут вступають в силу додаткові вимоги та винятки.

На самому знаку зображено вантажний автомобіль. Однак, він забороняє рух не лише вантажних автомобілів і составів транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, а також тракторів, самохідних машин і механізмів. Винятком є випадки, коли водій живе або обслуговує підприємство у позначеній зоні.

В наших варіантах відповіді таких умов немає, а отже, водієві трактора в зображеній ситуації забороняється все-таки продовжувати рух праворуч – він підпадає під вимоги перелічених знаків. А от всі інші зображені напрямки, а на додачу ще й не вказаний тут потенційний розворот, йому дозволяються.

Таким чином, водій трактора може продовжити рух прямо і ліворуч. Це відповідає варіанту відповіді під номером два.

Раніше OBOZ.UA публікував задачу, в якій потрібно було визначити, хто проїде перехрестя останнім.