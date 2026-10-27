Кому треба дати дорогу? Тест із ПДР

Завдання на проїзд перехресть трапляються чи не в кожному тесті на знання ПДР. А все тому, що кожен водій щодня по кілька разів опиняється на перетині доріг, тож мусить знати на зубок, як роз’їжджатися з іншими учасниками руху.

І саме таку задачу пропонує розв’язати YouTube-канал "За! Правилами". Перед вами білий автомобіль, який на перехресті повертає ліворуч, червоний, водій якого рушає праворуч, і трамвай, що проїжджає перехрестя прямо. Вам потрібно визначити, кому повинен дати дорогу водій білого автомобіля? Оберіть правильний варіант серед запропонованих:

лише водієві червоного автомобіля; лише водієві трамвая; має дати дорогу обом; не повинен давати дорогу нікому.

Кому має поступитись дорогою... Джерело: YouTube / «За! Правилами». Розгорнути

Починати розв’язувати такі задачі завжди потрібно з базової дії – визначення, чи встановлений на перехресті світлофор. На нашому перехресті він присутній. І наразі на світлофорі увімкнено зелений сигнал, який дозволяє продовжувати рух всім зображеним транспортним засобам. Також ми бачимо в кадрі кілька знаків.

Найбільшою помилкою в такій ситуації буде вважати, що оскільки світлофор дозволяє рух всім, то далі порядок роз'їзду повинні визначати знаки пріоритету. Тоді виходить, що перевагу має водій білого авто, адже згідно зі знаками 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги" на головній перебуває лише водій білого автомобіля, а водії трамвая і червоного авто, відповідно знаходяться на другорядній.

Проте, коли на перехресті є працюючий світлофор, знаки пріоритету втрачають силу. Тобто ми на них просто не звертаємо в цій ситуації уваги. Важливо: інші знаки при цьому продовжують діяти.

Отже з урахуванням цих нюансів бачимо, що роз’їхатись водіям у цій ситуації буде доволі просто. Якщо ви рухаєтеся на зелений і повертаєте ліворуч або розвертаєтеся, то ви повинні дати дорогу транспортним засобам, що також рухаються на зелений сигнал, тобто зустрічним транспортним засобам, що їдуть прямо або повертають праворуч. Цього вимагають ПДР.

Відповідно, червоне авто і трамвай проїжджають тут одночасно першими, а водій білого автомобіля, який планує повертати ліворуч, повинен обом їм дати дорогу. Правильним є варіант відповіді під номером три.

Раніше OBOZ.UA публікував задачу, в якій потрібно було визначити, куди дозволено продовжити рух водієві білого авто.