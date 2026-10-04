Кому можна повернути праворуч? Тест на знання ПДР

Повороти критично важливо виконувати у строгій відповідності до ПДР, адже від цього значною мірою залежить безпека всіх учасників руху. Перевірте, як добре ви справляєтесь із цим маневром, за допомого цікавого тесту.

Його опублікував YouTube-канал "За! Правилами". Ваша задача: відповісти, водієві якого автомобіля дозволяється повернути праворуч у зображеній ситуації. Перед нами перехрестя, на якому водії білого та червоного авто сигналізують про намір виконати правий поворот. Оберіть правильний варіант серед запропонованих, кому це дозволено правилами:

водієві білого автомобіля; водієві червоного; обидвом водіям поворот праворуч дозволяється; обидвом водіям поворот праворуч забороняється.

Який з водіїв може виконати... Джерело: YouTube / «За! Правилами» Розгорнути

Перше, на що звертаємо увагу, це на те, що водій червоного автомобіля перед поворотом праворуч зайняв відповідне крайнє праве положення на проїзній частині, а водій білого автомобіля цього не зробив. А також на світлофор. Він показує червоний сигнал в основній секції, однак у додатковій має табличку з зеленою стрілочкою праворуч. Зверніть увагу, що це саме табличка, а не додаткова секція. Це дуже важлива деталь, адже різниця між табличкою і додатковою секцією є суттєвою.

Ця сама табличка, розташована на рівні червоного сигналу, так само як і додаткова секція, дозволяє продовжувати рух в зазначеному напрямку попри червоний сигнал на основній секції. Але при цьому водій має пропустити інші транспортні засоби, які їдуть із інших напрямків.

Головна ж різниця між додатковою табличкою та додатковою секцією світлофора полягає в тому, що водії, які повертають в напрямку зеленої стрілочки в увімкненій додатковій секції світлофора, то поворот дозволяється виконувати не обов'язково з відповідного крайнього положення. Звісно, якщо це дозволяють зробити дорожні знаки і розмітка. В нашій ситуації знак "Напрямки руху по смугах" дозволяє повертати праворуч не тільки з крайньої правої, а й з лівої смуги.

Проте, якщо аналогічний поворот виконується в напрямку стрілочки на додатковій табличці, що розташована на рівні червоного сигналу, і при цьому на основній секції якраз горить саме червоний сигнал, то повертати дозволяється виключно з відповідного крайнього положення. І тут вже не має значення, чи дозволяють повертати з іншої смуги знаки чи розмітка, чи ні.

Тобто виходить, що положення, яке займає авто на дорозі, в даній ситуацій грає ключову роль. Так водій червоного автомобіля, який знаходиться в крайній правій смузі, має повне право повернути праворуч в напрямку стрілки на додатковій табличці, навіть попри червоний сигнал на основній секції світлофора. Водієві ж білого автомобіля не залишається нічого, крім як чекати, поки сигнал на світлофорі зміниться на зелений, і лише тоді він зможе виконати задуманий поворот. Правильним є другий варіант відповіді.

Раніше OBOZ.UA публікував тест, в якому потрібно визначити, який напрямок руху дозволений на перехресті водієві вантажівки.