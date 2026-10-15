Хто проїде перехрестя передостаннім? Тест для водіїв

Проїзд перехресть – тема з ПДР, яку кожен водій має знати на зубок, адже щодня опиняється у такій ситуації не раз. Як добре ви пам’ятаєте відповідні пункти, перевірте з допомогою підступного тесту.

Його опублікував YouTube-канал "За! Правилами". Перед нами перехрестя, до якого під'їхали аж шість транспортних засобів. Всі, окрім червоного трамвая, проїжджають прямо. Той, своєю чергою, повертає праворуч. Вам належить визначити, який транспортний засіб проїде це перехрестя передостаннім? Виберіть один із варіантів:

сірий автомобіль; сірий автомобіль разом з синім; зелений автомобіль; зелений автомобіль разом з оранжевим трамваєм; червоний автомобіль; сірий автомобіль разом з червоним трамваєм.

Хто на цьому перехресті проїде передостаннім? Джерело: YouTube / «За! Правилами»

Перше, на що завжди звертаємо увагу, під'їжджаючи до будь-якого перехрестя, це, звісно ж, на світлофор. Його тут немає, зате є знаки пріоритету. Ними і будемо керуватися. Згідно зі знаками 2.1 "Дати дорогу", 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", на головній тут перебувають червоний трамвай, а також червоний та сині автомобілі. Отже, саме ці транспортні засоби мають перевагу перед іншими, які знаходяться на другорядних дорогах.

Спочатку визначимо, хто проїжджає першим. На рівнозначних дорогах трамвай має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, незалежно від напрямку його подальшого руху. Тобто водій червоного трамвая проїжджає першим, навіть попри те, що він виконує поворот, а синій автомобіль їде прямо. Ба більше, водій синього автомобіля повинен дати дорогу також і водієві червоного авто, оскільки вони знаходяться на рівнозначних дорогах і водій червоного автомобіля є для водія синього перешкодою з правого боку. Отже, першими їдуть червоний трамвай і червоний автомобіль, другим їде синє авто.

Водіїв, які опинились на рівнозначних другорядних дорогах, розводимо за тим же принципом. А це означає, що у цій трійці трамвай теж має перевагу. Тобто водії сірого і зеленого автомобілів пропускають оранжевий трамвай і також роз'їжджаються між собою за правилом перешкоди праворуч. Згідно з цим правилом, перевагою користується водій зеленого автомобіля, який і є перешкодою з правого боку для водія сірого.

У цій ситуації виходить, що водій сірого автомобіля їде останнім, а передостанніми проїжджають одночасно оранжевий трамвай і зелений автомобіль, оскільки їхні траєкторії між собою не перетинаються. Правильним є варіант відповіді під номером чотири.

Раніше OBOZ.UA публікував задачу з ПДР, в якій потрібно було визначити, куди може проїхати з перехрестя водій.