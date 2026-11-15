Хто проїде передостаннім? Тест на знання ПДР
ПДР тест.
Джерело: t.me/zapravilamu
Правильне визначення черговості проїзду перехрестя – одна з найважливіших навичок водія. Однак ситуація може ускладнитися, якщо серед звичайних транспортних засобів з'являється автомобіль екстреної служби з увімкненими спеціальними сигналами. У такому разі необхідно враховувати відразу кілька положень Правил дорожнього руху.
OBOZ.UA пропонує перевірити свої знання за допомогою цікавого тесту. Уважно розгляньте зображення та визначте, хто з чотирьох водіїв проїде перехрестя передостаннім.
На малюнку зображено нерегульоване перехрестя, до якого одночасно наближаються мотоцикліст, пожежний автомобіль із увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом, а також дві легкові машини – синя і жовта.
ПДР тест.
Джерело: t.me/zapravilamu
Варіанти відповіді:
- Мотоцикліст.
- Водій пожежного автомобіля.
- Водій жовтого автомобіля.
- Водій жовтого автомобіля та мотоцикліст.
- Водій синього автомобіля.
Пояснення
Насамперед потрібно визначити, хто має безумовну перевагу в цій дорожній ситуації.
Відповідно до пункту 3.2 ПДР, водії зобов'язані поступатися дорогою оперативним транспортним засобам з увімкненими спеціальними сигналами, якщо можуть створити їм перешкоду.
Отже, першим перехрестя проїде пожежний автомобіль, який рухається з проблисковими маячками та звуковим сигналом.
Після цього решта водіїв повинні керуватися правилом "перешкоди праворуч". Згідно з пунктом 16.12 ПДР, на перехрестях рівнозначних доріг необхідно пропускати транспортні засоби, які наближаються з правого боку.
У цій ситуації черговість буде такою:
- Другим проїде жовтий автомобіль, оскільки він не має перешкоди праворуч.
- Третім перехрестя перетне синій автомобіль.
- Останнім зможе продовжити рух мотоцикліст.
Таким чином, передостаннім проїде саме водій синьої машини. Для правильного розв'язання завдання потрібно було врахувати пріоритет автомобіля екстреної служби, а потім застосувати правило проїзду рівнозначних перехресть.
Правильна відповідь
Правильний варіант – №5, водій синього автомобіля.
Раніше OBOZ.UA публікував задачу, в якій потрібно було визначити, куди дозволено продовжити рух водієві білого авто.
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