Хто проїде передостаннім? Тест на знання ПДР

Правильне визначення черговості проїзду перехрестя – одна з найважливіших навичок водія. Однак ситуація може ускладнитися, якщо серед звичайних транспортних засобів з'являється автомобіль екстреної служби з увімкненими спеціальними сигналами. У такому разі необхідно враховувати відразу кілька положень Правил дорожнього руху.

OBOZ.UA пропонує перевірити свої знання за допомогою цікавого тесту. Уважно розгляньте зображення та визначте, хто з чотирьох водіїв проїде перехрестя передостаннім.

На малюнку зображено нерегульоване перехрестя, до якого одночасно наближаються мотоцикліст, пожежний автомобіль із увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом, а також дві легкові машини – синя і жовта.

ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu

Варіанти відповіді:

Мотоцикліст. Водій пожежного автомобіля. Водій жовтого автомобіля. Водій жовтого автомобіля та мотоцикліст. Водій синього автомобіля.

Пояснення

Насамперед потрібно визначити, хто має безумовну перевагу в цій дорожній ситуації.

Відповідно до пункту 3.2 ПДР, водії зобов'язані поступатися дорогою оперативним транспортним засобам з увімкненими спеціальними сигналами, якщо можуть створити їм перешкоду.

Отже, першим перехрестя проїде пожежний автомобіль, який рухається з проблисковими маячками та звуковим сигналом.

Після цього решта водіїв повинні керуватися правилом "перешкоди праворуч". Згідно з пунктом 16.12 ПДР, на перехрестях рівнозначних доріг необхідно пропускати транспортні засоби, які наближаються з правого боку.

У цій ситуації черговість буде такою:

Другим проїде жовтий автомобіль, оскільки він не має перешкоди праворуч.

проїде жовтий автомобіль, оскільки він не має перешкоди праворуч. Третім перехрестя перетне синій автомобіль.

перехрестя перетне синій автомобіль. Останнім зможе продовжити рух мотоцикліст.

Таким чином, передостаннім проїде саме водій синьої машини. Для правильного розв'язання завдання потрібно було врахувати пріоритет автомобіля екстреної служби, а потім застосувати правило проїзду рівнозначних перехресть.

Правильна відповідь

Правильний варіант – №5, водій синього автомобіля.

Раніше OBOZ.UA публікував задачу, в якій потрібно було визначити, куди дозволено продовжити рух водієві білого авто.