Хто порушить правила? Тест для досвідчених водіїв
ПДР тест.
Джерело: t.me/zapravilamu
Навіть досвідчені автомобілісти іноді помиляються, коли потрібно правильно визначити дію дорожнього знака. Особливо це стосується ситуацій, у яких беруть участь різні види транспорту, адже для них можуть діяти неоднакові обмеження.
Пропонуємо перевірити свої знання за допомогою невеликого тесту, де потрібно визначити, хто з водіїв порушить правила дорожнього руху. На перший погляд, завдання може здатися простим, проте важливо звернути увагу на значення заборонного знака.
ПДР тест.
Джерело: t.me/zapravilamu
Хто порушить правила, якщо продовжить рух у вказаному напрямку?
- Водій легкового автомобіля, що буксирує інший автомобіль.
- Водій гужового воза.
- Обидва водії порушать правила.
- Жоден із водіїв не порушить правил.
Пояснення
На зображенні встановлено дорожній знак 3.4 "Рух з причепом заборонено".
Відповідно до Правил дорожнього руху України, він забороняє:
- Рух вантажних автомобілів із причепами будь-якого типу.
- Рух тракторів із причепами.
- Буксирування механічних транспортних засобів.
Саме останнє обмеження є вирішальним у цій ситуації. Хоча автомобіль, який буксирує іншу машину, належить до легкових, дія знака поширюється і на нього.
Водночас гужовий віз не є механічним транспортним засобом, який буксирують, і не прирівнюється до автомобільного причепа. Тому знак 3.4 не забороняє його рух.
Для заборони руху гужового транспорту в Україні передбачений окремий знак 3.11 "Рух гужових возів (саней) заборонено".
Правильна відповідь
Правильна відповідь – №1.
Отже, у зображеній ситуації порушником стане лише водій легкового автомобіля, який здійснює буксирування. Саме тому правильним є перший варіант відповіді.
Раніше OBOZ.UA публікував задачу з ПДР, в якій потрібно було визначити, куди може проїхати з перехрестя водій.