Хто порушує правила? Тест для водіїв

Хоча дорогами загального користування на абсолютно однакових правах можуть їздити всі водії, ПДР встановлюють окремі вимоги до розташування різних транспортних засобів на проїзній частині. Дотримання цих норм допомагає уникати небезпечних ситуацій на дорогах.

Чи добре ви знаєте правила руху для різних видів транспорту? Перевірити себе пропонує Telegram-канал "За! Правилами". На малюнку до цього тесту зображені тракторист і велосипедист. Трактор рухається прямо крайньою лівою смугою, а велосипедист їде узбіччям. Потрібно визначити, хто з них порушує ПДР. Варіантів відповіді для вибору є чотири:

водій трактора; велосипедист; обидва порушують; обидва не порушують правила.

Чи порушує хтось із водіїв в... Джерело: t.me/zapravilamu/ Розгорнути

Спершу розгляньмо дії велосипедиста. Він рухається узбіччям, яке відділене від проїзної частини суцільною лінією. Чи дозволено так їхати? Так, пункт 11.14 чинних ПДР передбачає таку можливість. Однак за однієї умови: велосипедист не повинен заважати пішоходам.

Тепер з'ясуймо, чи правильно рухається трактор. На перший погляд, водій просто їде прямо й нікому не створює перешкод. Проте на тракторі встановлено знак обмеження швидкості до 40 км/год. Це означає, що транспортний засіб не може рухатися швидше. Згідно з пунктом 11.7 ПДР, транспортні засоби, максимальна швидкість яких не перевищує 40 км/год або які через свої технічні характеристики не здатні розвивати таку швидкість, мають рухатися якомога ближче до правого краю проїзної частини. Винятки становлять випадки обгону, об'їзду перешкоди, а також перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом. У наведеній ситуації тракторист не виконує жодного з цих маневрів, тому повинен їхати правою смугою, а не лівою.

Отже, виходить, що велосипедист рухається відповідно до вимог ПДР, а тракторист їх порушує. Правильна відповідь на цю задачу – перший варіант.

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